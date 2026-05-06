Jak napisać dobry wniosek do Budżetu Obywatelskiego

Zapraszamy na spotkanie z prof. Piotrem Uziębło z Uniwersytetu Gdańskiego, pracownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych, specjalizującym się m.in. w partycypacji społecznej.

Spotkanie odbędzie się 7 maja (czwartek) o godz. 15:30 w Ratuszu Staromiejskim, w sali 01. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Spotkanie będzie miało formę warsztatu, podczas którego uczestnicy będą mogli porozmawiać o swoich inicjatywach oraz uzyskać fachowe wskazówki, jak przygotować wniosek do BO. Zachęcamy wszystkich, którzy zastanawiają się nad złożeniem wniosku lub chcieliby dowiedzieć się więcej o Budżecie Obywatelskim. To najlepszy moment, aby przyjrzeć się swojemu otoczeniu, uruchomić kreatywność i wsłuchać się w potrzeby sąsiadów.

Trwa kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego, który daje mieszkańcom realny wpływ na rozwój miasta. Wnioski można składać do 15 maja.