Jaka przyszłość czeka Okólnik

- Obawiamy się, że obietnice składane przez elbląskich urzędników dotyczące naszej dzielnicy nie zostaną spełnione – napisał do naszej redakcji mieszkaniec ul. Okólnik, który pyta o przyszłość tej części Elbląga. Sprawdziliśmy, co w tej sprawie planują władze miasta.

List od Czytelnika

- Rozmowy z UM (Urzędem Miejskim – red.) zaczęły się w momencie dopytywania o to, czy UM planuje zbudowanie drogi na ul. Okólnik. Dostaliśmy informację, że nie gdyż planowane jest tu osiedle domków jednorodzinnych, gdzie budowa wielu z nich już trwa i że po zabudowaniu terenu domkami urząd pomyśli o drodze i pozyskaniu pieniędzy na nią – pisze nasz Czytelnik (imię i nazwisko do wiadomości redakcji). - Dodatkowo powiedziano nam, że są problemy z budową sieci kanalizacji burzowej oraz sanitarnej, ponieważ główne magistrale na ulicy Bema i Grunwaldzkiej są już przepełnione. Przyjęliśmy te wszystkie informacje ze zrozumieniem, jednak kilka lat później okazało się, że miasto nie stawia tylko na zabudowę jednorodzinna w tym rejonie, lecz pozwala deweloperom budować bloki wielorodzinne, które o dziwo nagle dostały pozwolenie do wpięcia się do ww sieci kanalizacyjnych – pisze Czytelnik (chodzi o budowę dwóch wielorodzinnych budynków przy skrzyżowaniu ul. Okólnik z al. Grunwaldzką, która zbliża się do końca). - Dodatkowo krążą plotki (niepotwierdzone oficjalnie) że planowane są kolejne bloki. Prosimy, jako mieszkańcy, o zablokowanie kolejnych inwestycji w tym rejonie dla budynków wielorodzinnych. Kolejne bloki zniweczą plany i marzenia ludzi, którzy zainwestowali w ten obszar pieniądze z nadzieją i zapewnieniami, że wybudują się na osiedlu domków jednorodzinnych. Dodatkowo zniszczy to wizerunek tej części Elbląga, gdzie każdy z podziwem chwali spokój, przestrzeń, widoki itd. – dodaje mieszkaniec ul. Okólnik. - Bardzo proszę o zasięgnięcie informacji w UM. Może dzięki Państwa pomocy usłyszymy kilka konkretów, a nie przesłanek przekazywanych pokątnie.

Nie będzie nowych wielorodzinnych budynków

Zapytaliśmy władze miasta, jakie są plany związane z przyszłością ul .Okólnik. Urzędnicy zapewniają, że nie prowadzą żadnych działań związanych z pozwoleniem na budowę przy tej ulicy kolejnych budynków wielorodzinnych.

- Nie prowadzimy aktualnie żadnego postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy ani pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych w obszarze dzielnicy Okólnik. Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji również nie przygotowuje obecnie do zbycia nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jedno czy wielorodzinną, położonych w obrębie tej dzielnicy – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Nie ma też zabezpieczonych środków na budowę ulicy Okólnik, która obecnie ma w większości szutrową nawierzchnię. Jej fragment zbuduje deweloper – Ekobud z Ostródy – który realizuje wspomnianą wyżej budowę dwóch budynków wielorodzinnych.

- Inwestor jest zobowiązany między innymi do budowy zjazdu z ul. Okólnik, przebudowy układu drogowego Okólnik wraz ze skrzyżowaniem z ul. Grunwaldzką oraz budowę oświetlenia ulicznego na ul. Okólnik na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do projektowanego zjazdu. Planowany termin realizacji do dnia 30 czerwca 2025 r. – dodaje Joanna Urbaniak.



Problem z kanalizacją

Władze miasta potwierdzają, że istnieje problem związany ze skanalizowaniem terenów przy ul. Okólnik, która to dzielnica mocno się rozbudowuje.

- W celu skanalizowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Okólnik niezbędne jest wybudowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowaniami ścieków. Skanalizowanie tego obszaru powiązane jest z budową kolektora sanitarnego do istniejącego systemu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Marymonckiej wzdłuż ul. Wschodniej. EPWiK Sp. z o.o. jest obecnie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla zadania: ,,Kanalizacja sanitarna dla obszaru Terkawka - etap I ul. Wschodnia w Elblągu" – dodaje Joanna Urbaniak. - Realizacja tej inwestycji ma na celu uzbrojenie w kanalizację sanitarną nowych terenów miasta i odciążenie zlewni przepompowni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej, jak również przygotowanie do odbioru w przyszłości ścieków z przyległych zlewni Łęczycka, Dąbrowskiego, Okólnik.

Urzędniczka dodaje, że deweloper otrzymał pozwolenie na wpięcie nowych budynków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w al. Grunwaldzkiej.

- Na lata 2024 -2026 EPWiK Sp. z o.o. przewiduje realizację przebudowy wyeksploatowanej przepompowni ścieków przy al. Grunwaldzkiej. Inwestycja ta ma na celu poprawę wydajności układu, obniżenie awaryjności, dokuczliwości odorowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa obsługi. Aktualnie prowadzone jest postępowanie dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji – dodaje Joanna Urbaniak.