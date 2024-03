Jechał bez uprawnień, uderzył w drzewo (aktualizacja)

Dziś (16 marca) na drodze Nowakowo - Cieplice mężczyzna kierujący volkswagenem uderzył w drzewo. 31-letni kierowca z poważnymi obrażeniami ciała został zabrany do szpitala.

Do zdarzenia doszło po godz. 5 na drodze Nowakowo - Cieplice. Z ustaleń rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu Jakuba Sawickiego wynika, że 31-latek z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejsce wypadku przybyła straż pożarna, policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna był zakleszczony w pojeździe. Z otwartymi złamaniami kończyn został zabrany do szpitala. Okazało się, że mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Została mu pobrana krew na obecność alkoholu oraz środków odurzających.

fot. kpt Marcin Misztal/ mł. ogn. Łukasz Pytelewski

Aktualizacja:

W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł w szpitalu. Dziś (17 marca) rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu Jakub Sawicki potwierdził tę informację.