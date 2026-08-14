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Elbląg versus Olsztyn. Kto rozwija się szybciej

 Elbląg, Starówka olsztyńska (z lewej) i elbląska
Starówka olsztyńska (z lewej) i elbląska (fot. visit.olsztyn.eu i pitElFoto)

Które miasto jest bardziej zadłużone: Elbląg czy Olsztyn? Które szybciej się rozwija w ostatnich latach i lepiej wykorzystuje fundusze unijne? Porównaliśmy najważniejsze wskaźniki finansowe z budżetów obu miejscowości.

Bardzo często w komentarzach na portElu Czytelnicy piszą, że Olsztyn rozwija się kosztem Elbląga i to o wiele szybciej, że traktuje nasze miasto po macoszemu już od czasów wprowadzenia reformy administracyjnej z 1999 roku.

Sprawdziliśmy na konkretnych liczbach, jak obecnie wygląda kondycja finansowa obu miast. Które jest bardziej zadłużone w przeliczeniu na jednego mieszkańca? Które lepiej pozyskuje środki unijne w ostatnich latach? Które miasto jest w lepszej kondycji finansowej? Zestawiliśmy dane, dostępne w serwisie z-dykty.pl, który prześwietla finanse 2477 polskich gmin oraz działania Sejmu, finanse partii, przetargi, umowy i dotacje UE, korzystając wyłącznie z oficjalnych, bezpłatnych i legalnych źródeł publicznych. Tam, gdzie to było możliwe, zestawiliśmy dane nawet od 2015 roku.

 

Zadłużenie w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w złotych)

Obecnie Elbląg jest mniej zadłużony niż Olsztyn (mamy dane z dwóch ostatnich lat), ale można powiedzieć, że marna to pociecha, skoro kolejne statystyki pokazują bardzo duże różnice między oboma miastami, na korzyść stolicy regionu.

 

Rok Elbląg Olsztyn
2025 2 339 2 520
2024 2 464 2 047

 

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w złotych

Elbląg powoli dogania Olsztyn w statystykach dotyczących wydatków i dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dystans najbardziej zmniejszył się w 2025 roku. W ostatnich 10 latach wydatki w tej kategorii w Elblągu wzrosły o 124 procent, w Olsztynie - o 49,9 proc.

 

Rok Elbląg Olsztyn
2025 10 129 11 642
2024 8 897 10 665
2023 7 415 12 367
2022 7 228 8 849
2021 6 841 8 182
2020 6 114 7 671
2019 5 852 7 605
2018 5 161 7 404
2017 4 995 6 212
2016 4 604 5 312
2015 4 513 7 765

 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca w złotych

W tej kategorii również Elbląg powoli dogania Olsztyn, choć różnice z wcześniejszych lat są znaczne. W ostatnich 10 latach dochody na 1 mieszkańca w Elblągu wzrosły o 137 procent w Olsztynie, o 60,4 procent.

 

Rok Elbląg Olsztyn
2025 10 631 11 164
2024 8 924 10 612
2023 7 355 10 940
2022 7 237 8 892
2021 7 176 9 029
2020 6 299 7 952
2019 5 855 7 607
2018 5 302 6 968
2017 4 982 6 556
2016 4 931 5 995
2015 4 480 6 959

 

Wynik budżetu na przestrzeni lat (w milionach).

To różnica między dochodami a wydatkami. Minus oznacza deficyt. Elbląg w ostatnich pięciu latach miał bardziej stabilny budżet niż Olsztyn, który bardziej się zadłużał, co ma swoje odzwierciedlenie w statystykach za 2025 rok.

 

Rok Elbląg Olsztyn
2025 +55,8 -79,1
2024 + 3,1 -8,8
2023 -6,7 -238,7
2022 +1 +7,3
2021 +38,4 +143,4

 

Pozyskane środki unijne na 1 mieszkańca w złotych

Dopiero w 2025 roku udało się Elblągowi prześcignąć Olsztyn w pozyskanych środkach unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jak widać w ostatnich 10 latach różnice między potencjałem obu miast były ogromne. Stolica regionu mogła też korzystać z niektórych programów, które dla miast niewojewódzkich były po prostu niedostępne.

Rok Elbląg Olsztyn
2025 463 210
2024 13 221
2023 89 2026
2022 120 971
2021 144 625
2020 138 616
2019 245 653
2018 211 701
2017 151 697
2016 226 324
2015 250 1590

 

Procent budżetu na inwestycje

Od 2015 roku ani razu władze Elbląga nie przeznaczyły na inwestycję nawet 10 procent budżetu. Olsztyn (do 2023 r., z wyjątkiem 2016 r.) szedł inną drogą, mocno inwestując, przy okazji też się zadłużając. Czas pokaże, która strategia w ostatecznym rozrachunku była lepsza.

 

Rok Elbląg Olsztyn
2025 8,3 5,5
2024 6,8 5,4
2023 6,1 34,5
2022 6,5 15,8
2021 8,6 11,1
2020 4,3 7,1
2019 9,3 12,9
2018 7,6 21,8
2017 9,3 12,8
2016 6,7 5,6
2015 8,3 39,5

 

Saldo migracji (napływ minus odpływ mieszkańców w ciągu roku). Dane GUS

Oba miasta mają ujemne saldo migracji. Olsztyn większe, co w dużej mierze wynika z faktu, że wielu jego mieszkańców, przeprowadza się do sąsiednich gmin (to dość powszechne zjawisko), nadal jednak pracując w stolicy regionu.

 

Rok Elbląg Olsztyn
2025 -204 -297
2024 -194 -468
2023 -149 -417
2022 -140 -423
2021 -156 -274
2020 -70 -344
2019 -377 -396
2018 -252 -415
2017 -142 -135
2016 -194 +35
2015 0 0

 

Podsumowując, dopiero w ostatnich latach dystans między Olsztynem a Elblągiem powoli zaczął się zmniejszać. Elbląg jest miastem mniej zadłużonym, które powinno wykorzystać dobrą sytuację finansową do zwiększenia poziomu inwestycji, dających dodatkowe koło zamachowe dla jego rozwoju. Władze Elbląga obiecują, że tak będzie. Czas pokaże, czy wywiążą się z tej obietnicy. Dodajmy, że w 2026 roku poziom inwestycji w Elblągu ma wynieść ok. 15,5 proc. budżetu. W Olsztynie jest to ok. 14 proc. Dodajmy, też że obecny budżet Olsztyna jest prawie o 100 procent większy niż Elbląga. Olsztyn ma ok. 166 tys. mieszkańców, a Elbląg - ok 112 tys.

RG

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Może zróbcie porównanie od 1999 roku, po reformie samorządowej i nieudolnej polityce ówczesnych elbląskich polityków, którzy nie załatwili nic dla Elbląga
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    9
    2
    333123(2026-08-14)
  • Nowe województwo: Żuławskie i nie będzie minusów. Elbląg stolicą, pasłek, nowy dwór gd, malbork, tolkmicko, frombork itp
  • Fajne statystyki, ale nie oddaje tego co zrobiøy ponad 20 krotnie wieksze fundusze w tym miescie. Powinniscie zalaczyc zdjecia estakad, mostow, dróg, obwodnic, nowych tramwajów, autobusów wszystkiego... To miasto zbudowane na nowo EG to biedny sásiad...
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    3
    2
    aswymiata(2026-08-14)
  • Najważniejsze, że obecne władze Elbląga zaczęły wykorzystywać dobrą sytuację finansową miasta i wyraźnie zwiększają poziom inwestycji. W 2026 roku ma to być już około 15,5% budżetu. Przy mniejszym zadłużeniu niż Olsztyn to rozsądny kierunek, inwestować, ale nie zadłużać miasta bez opamiętania. Widać zmianę i warto dać obecnym władzom czas, żeby te plany przełożyły się na konkretne efekty dla mieszkańców.
  • Olsztyn wykorzystał ekspresówkę i ma mnóstwo inwestorów oraz magazynów. Elbląg od 40 lat nie sprowadził do Elbląga ani jednej dużej firmy z zewnątrz, która zatrudniałaby znaczną ilość ludzi. Jadać S7 praktycznie nic nie widać (dwa magazyny, jeden pusty), każdy wjazd do Elbląga to tragedia. Brak dwóch pasów, brak oświetlenia ulic, pobocze w błocie, to nie są wjazdy dla inwestorów, bo wygląda to jakby się wjeżdżało do 20 tysięcznego miasta.
  • Obecne władze Elbląga przyspieszają z inwestycjami. Mniej zadłużenia, więcej inwestycji, właśnie tak powinno rozwijać się miasto. Widać zmianę i warto to docenić.
  • Te miasta nigdy nie lubiły się, dlatego błędem było wrzucenie Elbląga do woj. Warm - Maz.
  • I co? Widać że nasze miasto krok po kroku idzie ku lepszemu, a więc bądźmy z tych osiągnięć dumnymi Elblążanami.
  • @Jajko - Naprawdę nie zauważasz zmian? To może jeździsz "starą" siódemką?
  • wielki błąd, że Elbląg podlega pod Olsztyn, co ma Olsztyn wspólnego z Żuławami, rowy mielioracyjne, pogłębianie kanału, to Gdańsk, a może Elbląg stolicą Żuław ?
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    2
    0
    elblążanin na(2026-08-14)
  • Gdyby powstało Województwo Żuławskie to Elbląg niekoniecznie mógłby być jego stolicą. Wynika to stąd, że Elbląg jako miasto geograficznie nie leży na Żuławach. Jest usytuowany na pograniczu tej krainy i Powiśla, a w większości należy do Wyźyny Warmińskiej. Praktycznie tylko niektóre tereny powiatu są na Żuławach, a już Tolkmicko czy Pasłęk nawet nie ocierają się o nie. Największe miasta Żuław to Nowy Dwór Gdański i Nowy Staw, bo nawet miasta Malbork czy Pruszcz Gdański to też nie Żuławy. Owszem utarło się w świadomości, że tak Elbląg jak i Malbork to Żuławy (często nazywane jako Żuławy Elbląskie). Podobnie mylony jest Olsztyn, bo jest on geograficzną stolicą Warmii, a Mazury mają stolicę w Ełku.
  • Wszystko 2x droższe ale za to są 13ki i 14ki. Suweren wstał z kolan jak Niemcy 90 lat temu
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    1
    0
    Spisiony kraj(2026-08-14)
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