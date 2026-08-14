Elbląg versus Olsztyn. Kto rozwija się szybciej

Które miasto jest bardziej zadłużone: Elbląg czy Olsztyn? Które szybciej się rozwija w ostatnich latach i lepiej wykorzystuje fundusze unijne? Porównaliśmy najważniejsze wskaźniki finansowe z budżetów obu miejscowości.

Bardzo często w komentarzach na portElu Czytelnicy piszą, że Olsztyn rozwija się kosztem Elbląga i to o wiele szybciej, że traktuje nasze miasto po macoszemu już od czasów wprowadzenia reformy administracyjnej z 1999 roku.

Sprawdziliśmy na konkretnych liczbach, jak obecnie wygląda kondycja finansowa obu miast. Które jest bardziej zadłużone w przeliczeniu na jednego mieszkańca? Które lepiej pozyskuje środki unijne w ostatnich latach? Które miasto jest w lepszej kondycji finansowej? Zestawiliśmy dane, dostępne w serwisie z-dykty.pl, który prześwietla finanse 2477 polskich gmin oraz działania Sejmu, finanse partii, przetargi, umowy i dotacje UE, korzystając wyłącznie z oficjalnych, bezpłatnych i legalnych źródeł publicznych. Tam, gdzie to było możliwe, zestawiliśmy dane nawet od 2015 roku.

Zadłużenie w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w złotych)

Obecnie Elbląg jest mniej zadłużony niż Olsztyn (mamy dane z dwóch ostatnich lat), ale można powiedzieć, że marna to pociecha, skoro kolejne statystyki pokazują bardzo duże różnice między oboma miastami, na korzyść stolicy regionu.

Rok Elbląg Olsztyn 2025 2 339 2 520 2024 2 464 2 047

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca w złotych

Elbląg powoli dogania Olsztyn w statystykach dotyczących wydatków i dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dystans najbardziej zmniejszył się w 2025 roku. W ostatnich 10 latach wydatki w tej kategorii w Elblągu wzrosły o 124 procent, w Olsztynie - o 49,9 proc.

Rok Elbląg Olsztyn 2025 10 129 11 642 2024 8 897 10 665 2023 7 415 12 367 2022 7 228 8 849 2021 6 841 8 182 2020 6 114 7 671 2019 5 852 7 605 2018 5 161 7 404 2017 4 995 6 212 2016 4 604 5 312 2015 4 513 7 765

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca w złotych

W tej kategorii również Elbląg powoli dogania Olsztyn, choć różnice z wcześniejszych lat są znaczne. W ostatnich 10 latach dochody na 1 mieszkańca w Elblągu wzrosły o 137 procent w Olsztynie, o 60,4 procent.

Rok Elbląg Olsztyn 2025 10 631 11 164 2024 8 924 10 612 2023 7 355 10 940 2022 7 237 8 892 2021 7 176 9 029 2020 6 299 7 952 2019 5 855 7 607 2018 5 302 6 968 2017 4 982 6 556 2016 4 931 5 995 2015 4 480 6 959

Wynik budżetu na przestrzeni lat (w milionach).

To różnica między dochodami a wydatkami. Minus oznacza deficyt. Elbląg w ostatnich pięciu latach miał bardziej stabilny budżet niż Olsztyn, który bardziej się zadłużał, co ma swoje odzwierciedlenie w statystykach za 2025 rok.

Rok Elbląg Olsztyn 2025 +55,8 -79,1 2024 + 3,1 -8,8 2023 -6,7 -238,7 2022 +1 +7,3 2021 +38,4 +143,4

Pozyskane środki unijne na 1 mieszkańca w złotych

Dopiero w 2025 roku udało się Elblągowi prześcignąć Olsztyn w pozyskanych środkach unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jak widać w ostatnich 10 latach różnice między potencjałem obu miast były ogromne. Stolica regionu mogła też korzystać z niektórych programów, które dla miast niewojewódzkich były po prostu niedostępne.

Rok Elbląg Olsztyn 2025 463 210 2024 13 221 2023 89 2026 2022 120 971 2021 144 625 2020 138 616 2019 245 653 2018 211 701 2017 151 697 2016 226 324 2015 250 1590

Procent budżetu na inwestycje

Od 2015 roku ani razu władze Elbląga nie przeznaczyły na inwestycję nawet 10 procent budżetu. Olsztyn (do 2023 r., z wyjątkiem 2016 r.) szedł inną drogą, mocno inwestując, przy okazji też się zadłużając. Czas pokaże, która strategia w ostatecznym rozrachunku była lepsza.

Rok Elbląg Olsztyn 2025 8,3 5,5 2024 6,8 5,4 2023 6,1 34,5 2022 6,5 15,8 2021 8,6 11,1 2020 4,3 7,1 2019 9,3 12,9 2018 7,6 21,8 2017 9,3 12,8 2016 6,7 5,6 2015 8,3 39,5

Saldo migracji (napływ minus odpływ mieszkańców w ciągu roku). Dane GUS

Oba miasta mają ujemne saldo migracji. Olsztyn większe, co w dużej mierze wynika z faktu, że wielu jego mieszkańców, przeprowadza się do sąsiednich gmin (to dość powszechne zjawisko), nadal jednak pracując w stolicy regionu.

Rok Elbląg Olsztyn 2025 -204 -297 2024 -194 -468 2023 -149 -417 2022 -140 -423 2021 -156 -274 2020 -70 -344 2019 -377 -396 2018 -252 -415 2017 -142 -135 2016 -194 +35 2015 0 0

Podsumowując, dopiero w ostatnich latach dystans między Olsztynem a Elblągiem powoli zaczął się zmniejszać. Elbląg jest miastem mniej zadłużonym, które powinno wykorzystać dobrą sytuację finansową do zwiększenia poziomu inwestycji, dających dodatkowe koło zamachowe dla jego rozwoju. Władze Elbląga obiecują, że tak będzie. Czas pokaże, czy wywiążą się z tej obietnicy. Dodajmy, że w 2026 roku poziom inwestycji w Elblągu ma wynieść ok. 15,5 proc. budżetu. W Olsztynie jest to ok. 14 proc. Dodajmy, też że obecny budżet Olsztyna jest prawie o 100 procent większy niż Elbląga. Olsztyn ma ok. 166 tys. mieszkańców, a Elbląg - ok 112 tys.