Jesienna profilaktyka TRUSAKIEM z ZUO. Regeneracja i użyźnianie gleby nie tylko w ogrodzie

Bioodpady, czyli odpady organiczne pochodzenia roślinnego nie na darmo są segregowane przez mieszkańców do brązowego pojemnika lub przywożone do PSZOK-u w ZUO przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu. W elbląskiej instalacji selektywnie zebrane odpady zielone wprowadzane są ponownie do obiegu w myśl filozofii gospodarki obiegu zamkniętego. Odpady bio podlegają procesowi kompostowania w najnowszej kompostowni Fostech, w wyniku czego powstaje produkt do poprawy jakości gleby Trusak.

Proces przetwarzania bioodpadów - kompostowania jest analogiczny do innych procesów recyklingu z wyjątkiem tego, że proces przebiega w sposób naturalny, a nie mechaniczny. Samodzielna produkcja Trusaka na terenie zakładu wpływa na dostępność produktu dla mieszkańców po pierwsze bardzo tanio, po drugie w sposób łatwy do odbioru w specjalnie przygotowanych workach 80 l. (4,30 zł) lub luzem własnym transportem 1 tona (24,00 zł – konieczność zamówienia pod tel. 55 628 01 22).

Kompostowy wsad

W procesie produkcji polepszacza glebowego Trusak wykorzystywane są odpady zielone z gospodarstw domowych mieszkańców z 14 gmin objętych systemem elbląskiej instalacji komunalnej. Do procesu kompostowania kwalifikują się odpady zielone i inne bioodpady selektywnie zebrane przez mieszkańców i przedsiębiorców: skoszona trwa, liście, chwasty, zgniłe owoce i warzywa, rozdrobnione gałęzie, kora drzew, zwiędnięte kwiaty, trociny oraz odpady kuchenne jak: obierki warzyw i owoców, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, fusy od kawy i herbaty itd.

Zastosowanie

Wyprodukowany polepszacz glebowy Trusak ma wszechstronne zastosowanie: w uprawach polowych, do rekultywacji gleb zdegradowanych, w uprawach roślin sadowniczych, na plantacjach, w uprawach roślin ozdobnych: rabatowych, doniczkowych i balkonowych, drzew i krzewów ozdobnych, przy zakładaniu trawników, w uprawach roślin warzywnych, w uprawach użytków zielonych np. łąki, pastwiska. Trusak poprawia właściwości gleby poprzez wzbogacenie jej w substancję organiczną oraz składniki pokarmowe: głównie azot, fosfor i potas. W jednej tonie środka znajduje się co najmniej: 5 kg azotu, 2 kg fosforu, 3 kg potasu i 140 kg substancji organicznej. TRUSAK to środek poprawiający właściwości gleby do zastosowania w uprawach ogrodowych, polowych, sadowniczych, warzywnych, roślin ozdobnych, przy zakładaniu trawników, w rekultywacji zdegradowanej gleby.

Bezpieczeństwo

Trusak to certyfikowany organiczny środek produkowany i dopuszczony do sprzedaży mieszkańcom na podstawie decyzji nr G – 1700/25 z 17.04.2025 r. wydanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (link). Bezpieczeństwo stosowania produktu gwarantuje stała kontrola procesu produkcji przez laboratoria oraz wdrożony system HACCP. Każda wyprodukowana partia Trusaka otrzymuje certyfikat, który wraz z instrukcją zastosowania dołączony zostaje do dokumentu zakupu produktu przez mieszkańca. Najnowsza partia polepszacza to wysoka jakość produktu potwierdzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie. Instytucja po przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych 13.07.2026 r. potwierdziła prawidłową jakość próbki Trusaka i umożliwiła udostępnienie produktu do sprzedaży. Podczas zakupu polepszacza, za każdym razem mieszkaniec otrzymuje certyfikat wyprodukowanej partii.

Już teraz można się przygotować do jesiennych prac ogrodowych, polowych i za pomocą Trusaka wzbogacić glebę w substancję organiczną i składniki pokarmowe jak azot, fosfor, potas.

Zapraszamy do ZUO na zakup Trusaka w tygodniu w godz.: 6:00 – 17:30, w sobotę: 6:00 – 13:30.

Szczegóły na www.zuoelblag.pl/ Trusak polepszacz glebowy