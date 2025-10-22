Jest sobota, jest quiz. Różowy październik

Marsz Kocham Cię Życie 2025, fot. Anna Dembińska

Październik jest miesiącem poświęconym zdrowiu kobiet, ze szczególnym naciskiem na profilaktykę raka piersi. Akcja Różowy Październik to ogólnopolska inicjatywa, której celem jest zwiększenie świadomości na temat tej choroby oraz promowanie regularnych badań, które mogą przyczynić się do poprawy zdrowia i jakości życia. W naszym dzisiejszym quizie pytamy o wszystko, co wiąże się z profilaktyką raka piersi.

Dzisiaj w naszym quizie bohaterem jest zdrowie! Przecież nie ma niczego w życiu ważniejszego. Październik jest miesiącem poświęconym zdrowiu kobiet, ze szczególnym naciskiem na profilaktykę raka piersi. Pytamy między innymi o Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek, o mammobusy w Elblągu, czy Marsz Zdrowia. Sprawdźcie swoją wiedzę! Życzymy Wam powodzenia i pochwalcie się wynikiem na Facebooku. Kliknij w link i przejdź do rozwiązywania quizu.

red.