Jubileuszowe zawody balonowe

(fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

W Pasłęku rozpoczęły się 30. Świętojańskie Zawody Balonowe. Do niedzieli, jeśli pogoda pozwoli, będzie można podziwiać, jak balonowe załogi radzą sobie na ziemi i w powietrzu.

W środę wieczorem w Pasłęku odbyły się loty szkoleniowe. Od czwartku, w zależności od pogody, odbędą się poszczególne konkurencje. Program XXX Świętojańskich Zawodów Balonowych im. Bogusława Stankiewicza Czwartek, 20 sierpnia godz. 18:00 - Loty wieczorne (rzuty do celu), start na ul. 11 Listopada 21 sierpnia (piątek) 6:00 - 8:00 Loty poranne („krzyż” i rzuty do celu, Pole Golfowe „Sand Valley” 18:00 - Loty wieczorne nad miastem o puchar Dowódcy Pułku Wsparcia Dowodzenia DWD Północny-Wschód; Start: Pole Golfowe „Sand Valley” 22 sierpnia (sobota) 6:00 - 8:00 Loty poranne(lub „krzyż” i rzuty do celu). Start: ul. 11 Listopada 17:00 Złożenie wiązanki przy tablicy pamięci śp. kpt. Krzysztofa Sobańskiego, pomnik w Krasinie 17:30 Złożenie wiązanki na grobie śp. Bogusława Stankiewicza 18:00 Loty szkoleniowo-pokazowe (lub „krzyż” i rzuty do celu) o Puchar Prezesa Firmy Heops; Stadion Miejski w Pasłęku, ul. Kraszewskiego 23 sierpnia (niedziela) Loty wg uznania załóg

red.