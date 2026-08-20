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Jubileuszowe zawody balonowe

 Elbląg, Jubileuszowe zawody balonowe
(fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

W Pasłęku rozpoczęły się 30. Świętojańskie Zawody Balonowe. Do niedzieli, jeśli pogoda pozwoli, będzie można podziwiać, jak balonowe załogi radzą sobie na ziemi i w powietrzu.

W środę wieczorem w Pasłęku odbyły się loty szkoleniowe. Od czwartku, w zależności od pogody, odbędą się poszczególne konkurencje.

Program XXX Świętojańskich Zawodów Balonowych im. Bogusława Stankiewicza

Czwartek, 20 sierpnia

godz. 18:00 - Loty wieczorne (rzuty do celu), start na ul. 11 Listopada

21 sierpnia (piątek)

6:00 - 8:00 Loty poranne („krzyż” i rzuty do celu, Pole Golfowe „Sand Valley”

18:00 - Loty wieczorne nad miastem o puchar Dowódcy Pułku Wsparcia Dowodzenia DWD Północny-Wschód; Start: Pole Golfowe „Sand Valley”

 

22 sierpnia (sobota)

6:00 - 8:00 Loty poranne(lub „krzyż” i rzuty do celu). Start: ul. 11 Listopada

17:00 Złożenie wiązanki przy tablicy pamięci śp. kpt. Krzysztofa Sobańskiego, pomnik w Krasinie

17:30 Złożenie wiązanki na grobie śp. Bogusława Stankiewicza

18:00 Loty szkoleniowo-pokazowe (lub „krzyż” i rzuty do celu) o Puchar Prezesa Firmy Heops; Stadion Miejski w Pasłęku, ul. Kraszewskiego

 

23 sierpnia (niedziela)

Loty wg uznania załóg

 

 


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