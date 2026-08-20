Jubileuszowe zawody balonowe
W Pasłęku rozpoczęły się 30. Świętojańskie Zawody Balonowe. Do niedzieli, jeśli pogoda pozwoli, będzie można podziwiać, jak balonowe załogi radzą sobie na ziemi i w powietrzu.
W środę wieczorem w Pasłęku odbyły się loty szkoleniowe. Od czwartku, w zależności od pogody, odbędą się poszczególne konkurencje.
Program XXX Świętojańskich Zawodów Balonowych im. Bogusława Stankiewicza
Czwartek, 20 sierpnia
godz. 18:00 - Loty wieczorne (rzuty do celu), start na ul. 11 Listopada
21 sierpnia (piątek)
6:00 - 8:00 Loty poranne („krzyż” i rzuty do celu, Pole Golfowe „Sand Valley”
18:00 - Loty wieczorne nad miastem o puchar Dowódcy Pułku Wsparcia Dowodzenia DWD Północny-Wschód; Start: Pole Golfowe „Sand Valley”
22 sierpnia (sobota)
6:00 - 8:00 Loty poranne(lub „krzyż” i rzuty do celu). Start: ul. 11 Listopada
17:00 Złożenie wiązanki przy tablicy pamięci śp. kpt. Krzysztofa Sobańskiego, pomnik w Krasinie
17:30 Złożenie wiązanki na grobie śp. Bogusława Stankiewicza
18:00 Loty szkoleniowo-pokazowe (lub „krzyż” i rzuty do celu) o Puchar Prezesa Firmy Heops; Stadion Miejski w Pasłęku, ul. Kraszewskiego
23 sierpnia (niedziela)
Loty wg uznania załóg