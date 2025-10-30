Kardiolog z wielkim sercem. Tuus dla Danuty Podjackiej

Danuta Podjacka, doświadczona lekarka kardiolog, została laureatką nagrody Tuus, przyznawanej co roku przez biskupa elbląskiego. Odebrała ją podczas gali Dnia Papieskiego, która odbyła się w czwartek wieczorem w Elblągu już po raz 25. Zobacz zdjęcia.

Laureatka tegorocznej nagrody Tuus przez blisko 30 lat była zastępcą ordynatora oddziału kardiologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Obecnie pracuje w poradni kardiologicznej, jest też biegłym sądowym z medycyny. Jest członkiem samorządu lekarskiego, w latach 2009-2017 była przewodniczącą elbląskiej delegatury Okręgowej Izby Lekarskiej. Od czterech zasiada w Diecezjalnej Radzie Duszpasterskiej, uczestniczyła w obradach I Synodu Diecezji Elbląskiej.

To pierwszy Tuus, który osobiście wręczył nowy biskup elbląski Wojciech Skibicki. Podczas wystąpienia mówił o znakach nadziei, które pozostały w Elblągu po Janie Pawle II (krzyż w parku, pomnik przy katedrze, szpital i szkoła jego imienia).

– Znakiem nadziei są również coroczni laureaci nagrody Tuus. Oni podobnie jak Jan Paweł II przywracają i odbudowują nadzieję w sercach ludzi chorych, potrzebujących, zagubionych czy poszukujących prawdy. Niech te elbląskie miejsca nadziei i elbląscy ludzie nadziei, jak dzisiejsza laureatka, pani doktor Danuta Podjacka , promieniują jeszcze bardziej Bożym światłem, dobrocią, miłością i niech nigdy nie gasną – mówił biskup Wojciech Skibicki.

Koncert Moniki Kuszyńskiej z zespołem (fot. Anna Dembińska)

- Pani doktor, kiedyś słuchaliśmy tych samych ser. Ja z poziomu karetki, a pani doktor z poziomu oddziału. Dzisiaj ja się wsłuchuję w tętno miasta, a pani dalej tych serduszek słucha. Gratuluję i życzę wielu lat słuchania, leczenia tych serduszek. Jestem przekonany, że w mieście bije wiele serc, które pani ocaliła przed przed śmiercią i z wdzięcznością będą biły jeszcze wiele lat – powiedział Michał Missan, prezydent Elbląga.

- Dziękuję za wyróżnienie, którego w życiu się nie spodziewałam. Nawiązując do tego, co powiedział pan prezydent, w swoim życiu pierwszy dyżur miałam 30 października 1988 roku. W dniu wizyty papieża w Elblągu miałam dyżur na kardiologii, a w trakcie przemówienia papieża mieliśmy reanimację pacjenta, który następnie żył jeszcze wiele, wiele lat. To są dla mnie również historyczne znaki. Dziękuję za wybór, za nagrodę. Chciałabym podziękować moim kolegom z oddziału, poradni, paniom pielęgniarkom, całemu zespołowi, wszystkim współpracownikom – mówiła Danuta Podjacka. – Myślę, że mam jeszcze siły i jeśli zdrowie pozwoli, jeszcze troszkę elblążanom postaram się pomagać.

Po wręczeniu nagrody Tuus licznie przybyła publiczność wysłuchała koncertu Moniki Kuszyńskiej, byłej wokalistki Varius Manx, która od lat rozwija swoją solową karierę.