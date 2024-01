Kiedy poznamy kandydata PIS na prezydenta Elbląga?

- Ta decyzja jest przed nami. Mamy wielu znakomitych polityków, wielu znakomitych kandydatów. Prawo i Sprawiedliwość podejmuje taką decyzję na bazie rozmów. Ja wiem, że pojawia się wiele plotek, wiele informacji – mówił w środę (24 stycznia) podczas konferencji Andrzej Śliwka, poseł PiS. On, a także Łukasz Kochan oraz Rafał Traks – to nazwiska, które pojawiają się nieoficjalnie na liście kandydatów w zbliżających się wyborach samorządowych na urząd prezydenta Elbląg.

W jakiej perspektywie czasowej możemy się spodziewać podania nazwiska kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Elbląga? - Na razie na to jest za wcześnie - odpowiedział poseł Leonard Krasulski

- Najwcześniej państwo na pewno się dowiedzą, wcześniej niż media – dodał poseł Krasulski.

Naszą reakcję, że to my właśnie jesteśmy media poseł Krasulski spuentował: „z państwem spotkanie będzie pierwszym spotkaniem przedkampanijnym. Jesteśmy w takiej sytuacji w jakiej jesteśmy. Zmusza nas ta sytuacja, że nieco z opóźnieniem startujemy, ale zaręczam, że nie omieszkamy akurat wziąć udziału”.

Tematem konferencji, którą w środę zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość w swojej siedzibie przy ul. 1 Maja w Elblągu, były zapowiedziane przez rząd premiera Donalda Tuska podwyżki dla nauczycieli. – Była mowa o tym, że podwyżki obejmą 30 procent, nie mniej niż 1500 zł do podstawy. Wiemy już dzisiaj, że jest to jest to jedno wielkie oszustwo. Te podwyżki nie są w takiej skali – mówił m.in. poseł Andrzej Śliwka

W konferencji uczestniczyła również posłanka Teresa Wilk.