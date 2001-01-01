UWAGA!

Kierowco, noga z gazu

Dziś (14 września) doszło do kilku kolizji drogowych, m.in na S7 na wysokości Nowiny, gdzie kierujący renault uderzył w barierki. Niesprzyjające warunki pogodowe nie ułatwiają życia kierowcom, zatem apelujemy o ostrożność.

Do jednej z kolizji doszło około godz. 12 na S7 w kierunku Warszawy. Na miejsce zdarzenia przybyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego, które zostało wezwane ze względu na to, że autem podróżowały także małe dzieci. 28-letni kierowca renault nie zapanował nad autem i uderzył w przydrożne barierki. Na szczęście nikt z pasażerów nie doznał poważniejszych obrażeń. Kierowca został ukarany mandatem. Policja informuje, że w wyniku niesprzyjających warunków doszło dziś już do kilku kolizji, najczęściej było to najechanie na tył pojazdu lub uderzenie w bariery ochronne. Apelujemy zatem do kierowców o ostrożność i ściągnięcie nogi z gazu.

