Kierowco, tu też zapłacisz za parkowanie (aktualizacja)

- Po cichu rozszerza się Strefa Płatnego Parkowania. Parkomaty są już na Wojska Polskiego, Mickiewicza, Żeromskiego – napisał do nas Czytelnik. Sprawdziliśmy – nowych płatnych parkingów rzeczywiście przybędzie. Parkomaty są jeszcze zafoliowane, ale mają być czynne już 1 grudnia.

Kierowcy będą musieli wkrótce płacić za parkowanie przy ul. Wojska Polskiego (po obu stronach jezdni), Żeromskiego (na odcinku od Wojska Polskiego do Ogrodowej), 12 Lutego (przy dawnym Świecie Dziecka i przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja po obu stronach), Bałuckiego (przy przedszkolu), Mickiewicza (przy Urzędzie Skarbowym i na parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Bema). Parkomaty i znaki są już zamontowane, czekają na odsłonięcie, co ma nastąpić 1 grudnia.

- Ogółem do SPP zostanie włączonych 169 nowych miejsc postojowych w tym 8 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych - informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej w odpowiedzi na nasze pytania.

Dlaczego wprowadzono opłaty w tych miejscach? - Mieszkańcy i użytkownicy okolicznych budynków wielokrotnie już zgłaszali problemy z parkowaniem wynikające z ograniczonej liczby miejsc postojowych. Dlatego też wraz z początkiem grudnia 2023 r. zmianie ulegnie organizacja ruchu w opisanych miejscach - dodaje ZKM. - Aktualnie trwają prace związane ze zmianą oznakowania drogowego.

Warto dodać, że decyzja o zwiększeniu obszaru pobierania opłat w Elblągu nie wymagała nowej uchwały Rady Miejskiej. A to dlatego, że jeszcze w 2011 roku radni podjęli uchwałę, w której wyznaczyli dokładne granice strefy, dzieląc miasto na dziesięć sektorów, nie we wszystkich decydując się na pobieranie opłat. Nowe miejsca pobieranie opłat, które wymieniliśmy wyżej, znajdują się w granicach Strefy Płatnego Parkowania.

Obok przedstawiamy granice Strefy Płatnego Parkowania, określone jeszcze w 2011 roku, które obowiązują do dzisiaj. Od 1 grudnia kierowcy będą musieli płacić za parkowanie w niektórych miejscach w sektorze siódmym oraz nowych lokalizacjach w sektorze piątym i dziewiątym.

- Nowe miejsca postojowe w SPP będą obsługiwane także przez nowoczesne parkomaty. Największą nowością oferowaną przez te urządzenia jest konieczność wprowadzenia numeru rejestracyjnego pojazdu oraz możliwość wnoszenia opłat nie tylko za pomocą bilonu ale również kart płatniczych oraz systemu BLIK. Jednocześnie nie będzie już możliwości wnoszenia opłat za pomocą EKM - informuje ZKM. - Wprowadzanie stref płatnego parkowania jest najprostszym, a jednocześnie najbardziej efektywnym rozwiązaniem problemu ograniczonego dostępu do miejsc postojowych. Wprowadzenie opłat za parkowanie skłania kierowców do ograniczenia czasu parkowania i bardziej efektywne korzystanie z dostępnych parkingów. Dzięki temu rozwiązaniu dostępność do wolnych miejsc postojowych staje się większa, ułatwiając innym kierowcom zaparkowanie samochodu i korzystanie z usług czy instytucji publicznych na terenie miasta.

Nowe miejsca jeszcze nie są jeszcze naniesione przez ZKM na mapie, którą prezentujemy. W ostatnim czasie nie pojawiłay się też ze strony miejskiej spółki i władz miasta jakiekolwiek informacje o planach powiększenia liczby odpłatnych miejsc parkingowych w Strefie.