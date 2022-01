Kierowcy już bez ulgi

- Dlaczego Rada Miejska zlikwidowała ulgę na bilety ZKM dla posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Elblągu? - pyta nasz Czytelnik. Ulga ta przestała obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. O wyjaśnienia spytaliśmy Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

- Dlaczego Rada Miejska zlikwidowała ulgę za bilety kultowe ZKM dla posiadaczy pojazdów zarejestrowanych w Elblągu. Nie stać ich na zakup elektrycznych autobusów, nowych tramwajów, zmniejszyli ilość linii i kursów. To wszystko wpływa na fakt, żeby pojechać swoim smrodliwym samochodem. Niech piesi sobie wdychają te spaliny. Polityka Rady Miejskiej i prezydenta jeśli chodzi o ekologię to kończy się na ścieżce rowerowej, tylko mogliby choć je odśnieżyć, żeby przejechać można było - pisze nasz Czytelnik.

O likwidację ulgi zapytaliśmy Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

- Intencją wprowadzenia opisanej ulgi było zachęcenie mieszkańców do pozostawienia swoich aut na parkingach i wybrania podróży komunikacją miejską. Wraz z wejściem w życie przepisów dotyczących zniesienia obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego auta, wspomniana ulga straciła uzasadnienie. Tak naprawdę zachęcała ona jedynie do podróżowania wraz z dokumentem rejestracyjnym, a nie do pozostawienia auta na parkingu, ponieważ mogło ono być nadal użytkowane przez inne osoby - poinformował nas Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

Decyzję o likwidacji ulgi podjęli radni podczas sesji 4 listopada 2021 roku, przepis obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. Przypomnijmy, że zgodnie z prawem od 1 października 2018 roku kierowcy już nie muszą wozić dowodu rejestracyjnego i OC ze sobą.