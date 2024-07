Klinika Medesta świętuje dziesiąte urodziny!

Z okazji jubileuszu 10-lecia Klinika Medesta zorganizowała uroczyste spotkanie dla pracowników firmy oraz pacjentów. Na wszystkich czekał słodki bufet oraz kosmetyczne prezenty-niespodzianki. Można było także skorzystać bezpłatnie z badania znamion wideodermatoskopem. - Jest ono skuteczną formą profilaktyki czerniaka. Dzięki wideodermatoskopii monitoruje się znamiona i ich wzrost, a wycina się najbardziej podejrzane znamiona atypowe - mówi dr n. med. Danuta Dąbrowska, lekarz dermatolog, współwłaścicielka Kliniki Medesta. Zobacz zdjęcia.

Urodzinowy event był przede wszystkim miłym czasem spędzonym na rozmowach, wspomnieniach i wymianie doświadczeń między pracownikami i pacjentami Kliniki Medesta. Z wyjątkowym zainteresowaniem pacjentek spotkała się prezentacja przedstawicielki firmy Avène o tym, jak dbać o skórę latem. Można było również skorzystać z bezpłatnego badania wideodermatoskopem. To urządzenia optyczne, które pozwalają na nagrywanie i wykonywanie zdjęć dermoskopowych, czyli powiększonych obrazów tkanek, włosów, skóry, znamion, czy wykwitów naskórkowych. Zadaniem badania dermoskopowego czy wideodermatoskopowego jest odróżnienie zmian barwnikowych zwykłych od nowotworowych, które występują m. in. w czerniaku. Taka zmiana możne następnie zostać wycięta przez chirurga.

- Z naszą kliniką współpracuje sześciu chirurgów, którzy wykonują tego typu zabiegi. Pamiętajmy, że jeżeli czerniaka wytniemy w całości, we wczesnym stadium i nie zdążył on dać przerzutów, to mamy szansę na całkowite wyzdrowienie – mówi dr n. med. Danuta Dąbrowska.

Takie badanie, w ramach profilaktyki, warto wykonywać nawet co rok. Jak ono przebiega?

- Jest ono całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. Podczas wizyty badane pod kątem znamion jest całe ciało pacjenta. Wideodrematoskopem fotografujemy zmiany skórne, są one mierzone i na następnej wizycie – za trzy, czy sześć miesięcy – kolejny raz zmiany się fotografuje, numeruje i porównuje się z obrazami z poprzedniej wizyty. Takie badanie może pacjentowi uratować życie. Czerniak rozpoznany i usunięty we wczesnym stadium jest wyleczalny – wyjaśnia dr n. med. Danuta Dąbrowska.

Więcej o zabiegach wideodermatoskopii

Pełną ofertę Kliniki Medesta

na www.medesta.pl

