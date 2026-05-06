Kobiety, badajcie się

Niebawem ruszą dwa programy zdrowotne dla kobiet finansowane z miejskiego budżetu. Jeden dotyczy ultrasonograficznych badań piersi, drugi jest przeznaczony dla kobiet w ciąży.

„Jestem Elblążanką w ciąży” to program skierowany do mieszkanek Elbląga. W jego ramach przewidziano spotkania ze specjalistami, dzień otwarty na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym oraz Oddziale Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Wojewódzkiego, zajęcia fitness na MOSiR oraz wyprawkę dla kobiet w ciąży, a także kameralne warsztaty rękodzielnicze.

- Wiemy, że okres ciąży jest jednym z najważniejszych elementów w życiu kobiety. To też bardzo wymagający okres. Przygotowaliśmy kompleksowy zakres wsparcia uwzględniający nie tylko opiekę medyczną, ale także działania edukacyjne, prozdrowotne – mówiła Monika Kurpanik, dyrektorka Departamentu Zdrowia w elbląskim ratuszu.

Szczegóły:

- spotkania edukacyjne i rozmowy ze specjalistami 25 i 27 maja 2026 r. Ratusz Staromiejski 10.00-14.00 (grupa do 40 osób, zapisy): ginekolog – położnik, położna, położna środowiskowa, pielęgniarka laktacyjna, dietetyk kliniczny, neonatolog, fizjoterapeuta.

- Dzień otwarty: 2 czerwca, godz. 14. (grupa do 20 osób - zapisy, 1-3 grupy w zależności od ilości osób, godzina do ustalenia) w Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu: Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

- Zajęcia fitness – MOSiR - od 20 maja 2026 r. (grupa do 30 osób, zapisy), środy i piątki o godz. 16:00.

- Wyprawka – od 20 maja 2026 r. (na pierwszych zajęciach, a od czerwca bez ograniczeń, ciągłe): butelka z filtrem/bidon, planer ciążowy, krążki żelowe, książka – poradnik ciąża, materiały edukacyjne – WSZ,

- Kameralne warsztaty rękodzielnicze: Naturalnie dla maluszka – makramowe przytulanki (18.06. godz. 10.00-12.00); Delikatny świat maluszka – karuzela DIY (02.07. godz. 10.00-12.00); Album scrapbooking (ręcznie tworzony) (06.08. godz. 10.00-12.00). P; Kolorowe Podróże – lampka z duszą (17.09 godz. 10.00-12.00)

fot. Anna Dembińska

Tegoroczny koszt programu wynosi 56,5 tys. zł.

Drugim programem będzie program profilaktycznych, bezpłatnych badań ultrasonograficznych piersi dla 433 kobiet (liczba kobiet jest ograniczona możliwościami finansowymi) w wieku od 25 do 44 roku życia. Elbląskie Centrum Usług Społecznych ogłosiło przetarg mający wyłonić wykonawcę.

- Szukamy wykonawcy, który ma odpowiednie zaplecze medyczne, jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Chcielibyśmy także, aby wykonawca miał swój gabinet w centrum miasta, ewentualnie był on dobrze skomunikowany – mówiła Beata Kulesza, dyrektorka ECUS. - Elblążanki będą mogły liczyć na przeprowadzenie badania ultrasonograficznego, rozmowę z lekarzem lub personelem medycznym, otrzymanie wyników badania. W przypadku wykrycia nieprawidłowości mogą liczyć na rozmowę ze specjalistą.

Program ma ruszyć od 25 maja. Będzie realizowany do 11 grudnia br. Jego koszt w tym roku wynosi 100 tys. zł. Szczegóły zapisów na badanie mają być dostępne po wyłonieniu wykonawcy.

Prezydent zapowiedział, że programy będą realizowane w kolejnych latach. O innych programach profilaktycznych, które mogłyby być wdrożone w Elblągu na razie nie wiadomo.