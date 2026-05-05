Kto będzie wywoził śmieci?

Miasto szuka firmy, która będzie odbierać odpady komunalne z miejsc, które nie są zamieszkałe. To tak zwany sektor N. Umowa ma obowiązywać przez dwa lata, od 1 stycznia 2027 roku.

Elbląg jest podzielony na pięć sektorów, z których odpady odbierają obecnie dwie firmy: Cleaner i miejska spółka Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Co kilka lat władze miasta ogłaszają nowe przetargi w tej sprawie, tym razem przyszła pora na nową umowę w sprawie wywozu odpadów komunalnych z sektora N, czyli terenów niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 19 czerwca. Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do odbioru odpadów, mycia, dezynfekcji i dezynsekcji pojemników oraz transportu odebranych odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów. Umowa zostanie zawarta na dwa lata i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.