Kolejny pożar trzcinowiska

Dziś (14 kwietnia) doszło do kolejnego pożaru trzcinowiska. Tym razem strażacy z PSP oraz OSP zostali wezwani do Nadbrzeża. Zobacz zdjęcia.

Służby zostały powiadomione o pożarze trzcinowiska w Nadbrzeżu około godz. 16. Na miejsce udały się dwa zastępy z JRG 2 oraz OSP Łęcze, w sumie trzynastu strażaków.

- Podaliśmy jeden prąd w natarciu na palące się trzciny, działaliśmy też podręcznym sprzętem gaśniczym, czyli tłumicami - mówił dowodzący akcją strażak.

Przypominamy, że wypalanie roślinności jest zabronione. Każdy pożar to nie tylko zagrożenie dla środowiska i zwierząt, ale także ryzyko dla ludzi i ogromne straty w przyrodzie.