Kolizja na Mazurskiej

Dziś (2 września) na ul. Mazurskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów, w wyniku czego jeden z nich wylądował w przydrożnym rowie. Na szczęście w zdarzeniu tym nikt poważnie nie ucierpiał.

Służby zostały powiadomione o zdarzeniu drogowym około godz. 12:30. Na miejsce zadysponowano straż pożarną, policję oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Kierowcy oba pojazdów uczestniczący w kolizji poruszali się w kierunku Tolkmicka. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący volkswagenem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, który zasygnalizował manewr skrętu w prawo. Doszło do najechania na tył pojazdu, w wyniku czego volkswagen wylądował w przydrożnym rowie.

W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał, w jednym z aut podróżowało 8-letnie dziecko.

Sprawca za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem.