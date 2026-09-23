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Kolizja na skrzyżowaniu Bema z Żeromskiego

 Elbląg, Kolizja na skrzyżowaniu Bema z Żeromskiego
Fot. Anna Dembińska

Dziś (23 września) na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego z Bema doszło do kolizji dwóch aut osobowych, w wyniku której jedno z nich uszkodziło sygnalizator i zablokowało torowisko tramwajowe. Zobacz zdjęcia.

Do kolizji na skrzyżowaniu Żeromskiego z Bema doszło przed godz. 16. Na miejsce zdarzenia przybyła policja oraz straż pożarna. Z relacji policjantów wynika, że z ul. Żeromskiego prawym pasem podróżował osobowy Ford, natomiast lewym Seat, oba auta skręcały w Bema. W wyniku przyblokowanej ulicy jadący Seatem zjechał na drugi pas i zepchnął Forda, który następnie uderzył w sygnalizator. Sygnalizacja świetlna została uszkodzona, na czas pracy służb nie jeździły tramwaje. Obaj kierowcy byli trzeźwi, sprawca kolizji ukarany został mandatem oraz punktami. Nikt nie został poszkodowany.


A moim zdaniem...

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Kolizja na skrzyżowaniu Bema z Żeromskiego
Kolizja na skrzyżowaniu Bema z Żeromskiego
Kolizja na skrzyżowaniu Bema z Żeromskiego
Kolizja na skrzyżowaniu Bema z Żeromskiego

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