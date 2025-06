Kolizja w Kazimierzowie z udziałem autobusu

Dziś (11 czerwca) około godz. 14 w Kazimierzowie doszło do zderzenia autobusu przewożącego dzieci z autem osobowym. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

Do zdarzenia doszło na tzw. starej siódemce około godz. 14. Na miejsce przybyła straż pożarna, policja oraz zespół ratownictwa medycznego.

- Kierowca autobusu nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego go pojazdu i doszło do zderzenia z jadącym tą drogą volkswagenem. 63-letni sprawca kolizji otrzymał mandat oraz 10 punktów karnych. Obaj kierujący byli trzeźwi. Straż musiała użyć sprzętu, by uwolnić 57-letniego kierowcę volkswagena - mówił pracujący na miejscu zdarzenia policjant.

Na czas pracy służb występowały utrudnienia w ruchu.