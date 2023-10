Komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych

Z uwagi na przewidywany, wzmożony ruch pasażerski do cmentarzy od 26 października (czwartek) planowane jest wzmocnienie komunikacji, szczególnie w kierunku cmentarza Dębica - informuje Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

Szczegółowa organizacja dojazdu do cmentarzy poniżej:

26 - 27 października (czwartek – piątek) oraz 2 listopada (czwartek)

Na liniach nr 23 i C wprowadzone zostaną dodatkowe kursy:

• Linia nr 23 – dodatkowe kursy w godzinach od 9:00 do 17:00 (uwaga – dodatkowe kursy nie będą obsługiwały Stagniewa),

Trasa: pętla dworzec - Grunwaldzka - Żeromskiego – Bema - Łęczycka – Dębica(obie pętle);

• Linia C – dodatkowe kursy w godzinach od 9:00 do 16:00,

Trasa: pętla Ogólna - Fromborska – Królewiecka – Kościuszki – Agrykola – Nowowiejska – Hetmańska – 12 Lutego – Hetmańska – Grunwaldzka – Żeromskiego - Łęczycka – Dębica(obie pętle);

28 – 31 października (sobota - wtorek)

W komunikacji miejskiej obowiązywać będzie rozkład jazdy właściwy dla danego dnia tygodnia. W godzinach od 9:00 do 16:00 uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów:

• Na linii 22

Trasa: pętla Odrodzenia - Dąbka- Nowowiejska- Górnośląska – Agrykola – Wspólna- Sienkiewicza – Bema – Łęczycka – Grottgera – Rawska – Łęczycka – Dębica (obie pętle);

• Na linii nr 23 – (uwaga, na linii nr 23 dodatkowe kursy nie będą obsługiwały Stagniewa)

Trasa: pętla dworzec - Grunwaldzka - Żeromskiego – Bema - Łęczycka – Dębica(obie pętle);

• Na Linii C

Trasa: pętla Ogólna - Fromborska – Królewiecka – Kościuszki – Agrykola – Nowowiejska – Hetmańska – 12 Lutego – Hetmańska – Grunwaldzka – Żeromskiego - Łęczycka – Dębica (obie pętle);

• Na linii S

Trasa: pętla Skrzydlata – Malborska – Zagonowa – Rycerska – Armii Krajowej – 12 Lutego – Nowowiejska – Sienkiewicza (cm. Agrykola) – Bema – Łęczycka – Dębica (obie pętle);

1 listopada (wtorek)

W godzinach od 8:00 do ok. 18:00 uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów:

• Na linii nr 22

Trasa: pętla Odrodzenia - Dąbka- Nowowiejska- Górnośląska – Agrykola – Wspólna- Sienkiewicza – Bema – Łęczycka – Grottgera – Rawska – Łęczycka – Dębica p. GÓRNA;

• Na linii Z

Trasa: pętla Odrodzenia - Dąbka- Nowowiejska- Górnośląska – Sienkiewicza (cm. Agrykola) – Bema – Łęczycka – Dębica p. DOLNA;

• Na linii 23

Trasa: pętla dworzec - Grunwaldzka - Żeromskiego – Bema - Łęczycka – Dębica p. GÓRNA;

• Na linii nr 25

Trasa: pętla Dębowa – Druska - Rawska – Łęczycka – Dębica DOLNA i GÓRNA ,

WAŻNE: będzie to jedyna linia zapewniająca połączenie do obu pętli przy cm. Dębica;

• Na linii J

Trasa: pętla Ogólna – Fromborska – Królewiecka - Kościuszki – Wspólna – Sienkiewicza – Bema – Łęczycka – Dębica p. DOLNA;

• Na linii S

Trasa: pętla Skrzydlata – Malborska – Zagonowa – Rycerska – Armii Krajowej – 12 Lutego – Nowowiejska – Sienkiewicza (cm. Agrykola) – Bema – Łęczycka – Dębica p. DOLNA;

• Na linii nr 26

Trasa: parking ANS (b.PWSZ) – Grunwaldzka – Grottgera – Łęczycka – Dębica p. GÓRNA;

• Na linii nr G

Trasa: parking ANS (b.PWSZ) – Grunwaldzka – Grottgera – Łęczycka – Dębica p. DOLNA.

Z uwagi na duże natężenie ruchu, 1 listopada (środa) autobusy oznaczone LITERAMI będą dojeżdżały tylko do DOLNEJ pętli przy cm. Dębica, natomiast autobusy oznaczone NUMERAMI tylko do GÓRNEJ pętli przy cm. Dębica.

Wyjątkiem w tym zakresie jest linia nr 25 której autobusy będą kursowały przez obie pętle.

1 listopada 2023 (środa) na liniach tramwajowych nr 1, 2, 3 i 4 będzie obowiązywał rozkład jazdy jak w dni robocze, natomiast linia nr 5 w tym dniu nie będzie funkcjonować.

Linie tramwajowe zapewnią dogodny dojazd do punktów (Plac Słowiański, dworzec, pętla Druska) w których będzie można przesiąść się do linii autobusowych kursujących z dużą częstotliwością w kierunku cmentarzy.

Przykładowo:

• Z Placu Słowiańskiego linia autobusowa S zapewni łączony przejazd pasażerom linii nr 1, 2, 3, w kierunku cmentarza Agrykola oraz Dębicy (p. DOLNA);

• Z ul. Druskiej linia autobusowa nr 25 zapewni łączony przejazd pasażerom linii tramwajowych nr 1, 2, 4 w kierunku cmentarza Dębica (DOLNA I GÓRNA)

Przejazdy komunikacją miejską w Elblągu będą bezpłatne tylko 1 listopada 2023 (środa).

Tak jak w poprzednich latach, 1 listopada (środa) utworzone zostaną dwie dodatkowe linie, zapewniające dojazd z parkingów przy al. Grunwaldzkiej (przy budynku ANS – b. PWSZ) do pętli przy Dębicy. Autobusy tych linii będą kursowały od 8:00 do ok. 18:00. Pętla linii G (Dębica DOLNA) i 26 (Dębica GÓRNA) będzie zlokalizowana na dużym parkingu, obok budynku ANS (b.PWSZ).

Z uwagi na planowane zmiany w organizacji ruchu, 1 listopada (środa) autobus linii nr 23 nie będzie dojeżdżał do Stagniewa.

Ze względu na wyłączenie z ruchu ul. Agrykola, 1 listopada, przy ul. Sienkiewicza ustawiony zostanie dodatkowy przystanek autobusowy dla linii 15, 22, S i Z. Natomiast na przystanku przy ul. Wspólnej będą zatrzymywać się autobusy wszystkich linii, których trasa przebiega tą ulicą.

1 listopada na pętlach autobusowych Skrzydlata, Odrodzenia, Ogólna oraz na obu pętlach przy cm. Dębica, a także na przystanku autobusowym przy ul. Sienkiewicza i Druskiej, będą dyżurowali pracownicy ZKM w Elblągu. W wymienionych punktach miasta, każdy pasażer będzie mógł zasięgnąć informacji związanych z komunikacją miejską.

Zwracamy uwagę pasażerów na:

• zachowanie szczególnej ostrożności na przystankach i pętlach przy cmentarzach;

• połączenia przesiadkowe zapewniane przez linie dodatkowe, a w szczególności linię nr 25 z ul. Druskiej (przesiadka z tramwaju do autobusu, kursującego przez obie pętle przy cm. Dębica) oraz linie G i 26 (przesiadka z samochodu do autobusu na parkingu przy al. Grunwaldzkiej) – wspomniane linie dodatkowe będą kursowały z dużą częstotliwością, aby zminimalizować czas oczekiwania;

• 1 LISTOPADA 2023 (środa) przejazdy komunikacją miejską będą BEZPŁATNE.