Konkurs Mrówka w Szkole Podstawowej nr 25

Od wielu lat symbolem Szkoły Podstawowej nr 25 w Elblągu jest mrówka. Utożsamia się ją z pracowitością, mądrością, porządkiem i wspólnotą. Dlatego też ogłosiliśmy Konkurs Plastyczny pt.: „Mrówka”. Zadaniem grup przedszkolnych było wykonanie pracy przestrzennej lub pracy na płaszczyźnie na temat życia tych fascynujących owadów. Zobacz zdjęcia.

Otrzymaliśmy wiele pięknych prac, które są dowodem na to, że dzieci czerpały radość z procesu tworzenia, doskonale się bawiły i rozwijały swoje zdolności manualne. Przedszkolaki wykazały się niezwykłą wyobraźnią w tworzeniu dzieł, w których wykorzystały m.in. surowce wtórne. W naszej szkole od wielu lat kształcimy dzieci i młodzież wyzwalając w nich kreatywność, kładąc nacisk na współpracę, wsparcie, rozwój intelektualny i emocjonalny. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Dotarło do nas 27 przepięknych prac. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 marca 2021 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu FB szkoły.