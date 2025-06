Konkurs na logo regionu Zalewu Wiślanego. Do wygrania 3 tys. zł

Jeśli zajmujesz się grafiką, projektowaniem lub po prostu masz głowę pełną pomysłów, to ta propozycja jest właśnie dla Ciebie. Prezydent Elbląga ogłasza konkurs na opracowanie logotypu promującego subregion Zalewu Wiślanego oraz Elbląg. Nagroda - 3 tys. zł.

Zwycięskie logo stanie się oficjalnym znakiem promocyjnym miasta i subregionu Zalewu Wiślanego – będzie wykorzystywane w kampaniach turystycznych, materiałach promocyjnych oraz w organizowanych wydarzeniach. Samorządy z tzw. krainy Zalewu Wiślanego zacieśniają współpracę, by w pełni wykorzystać potencjał promocyjny i turystyczny tego unikalnego obszaru. Razem chcą budować silną markę regionu, przyciągając turystów, inwestorów i rozwijając lokalną gospodarkę. Konkurs jest jednym z elementów zacieśniania tej współpracy.

Udział w konkursie to świetna okazja, aby zaistnieć jako projektant, zdobyć wartościowy wpis do portfolio i nawiązać pierwszą poważną współpracę z instytucją publiczną. Konkurs jest otwarty dla wszystkich – niezależnie od wykształcenia czy doświadczenia – pod warunkiem, że projekt jest w pełni oryginalny i nie był wcześniej nigdzie publikowany. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja regulaminu oraz stworzenie logo, które będzie nowoczesne, łatwe do zapamiętania, a jednocześnie oddające charakter i potencjał Zalewu Wiślanego oraz Elbląga. Prace można zgłaszać do 13 czerwca 2025 roku – wystarczy przesłać je drogą mailową na adres: dpit@umelblag.pl albo dostarczyć osobiście lub pocztą do Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Wyboru zwycięzcy dokona pięcioosobowa komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele władz miasta oraz okolicznych gmin. Oceniane będą nie tylko walory estetyczne projektu, ale również jego pomysłowość, dopasowanie do tematyki konkursu i potencjał promocyjny. Autor najlepszego projektu będzie miał okazję zobaczyć swoją pracę w realnym użyciu – od plakatów i ulotek po strony internetowe i media społecznościowe.

Zgłoszenie do konkursu jest proste, udział bezpłatny, a nagroda realna. To idealny moment, aby dać się zauważyć i zrobić krok naprzód w swojej artystycznej drodze. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 czerwca 2025 roku na stronie internetowej www.elblag.eu oraz w mediach społecznościowych miasta, a oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się w sali Ratusza Staromiejskiego w Elblągu.

Nie czekaj – pokaż swój talent i zaprojektuj logo, które zostanie z nami na lata. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu (55) 237 47 28 lub napisz na adres: dpit@umelblag.pl. Czas na Twoją kreatywność. Czas na Twój projekt. Czas na Zalew!