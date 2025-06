Nareszcie weekend: Juwenalia, Bieg Piekarczyka i koncerty

Ten weekend minie pod znakiem muzyki i sportu. Jak w każdy piątek przedstawiamy najciekawsze wydarzenia kulturalne i nie tylko, które od piątku do niedzieli odbywać się będą w Elblągu i okolicach. Zapraszamy.

6 czerwca

Piątek należeć będzie do studentów obu elbląskich uczelni. Elbląskie Juwenalia rozpoczną się w samo południe od studenckiej parady. Wśród wielu wydarzeń my polecamy część muzyczną. Od godz. 18.30 ruszy scena, zamontowana na bulwarze Zygmunta Augusta. Wystąpią m.in. Blind Box (18.30), DJ Prestige (godz. 20), SARSA (godz. 21) i DJ Adamus (godz. 22). Koniec juwenaliów przewidziano na 30 minut po północy. Wstęp na koncerty jest bezpłatny.

7 czerwca

O godzinie 10 w Szkole Podstawowej nr 16 odbędzie się Familiada. Niezwykła, bo na Dzikim Zachodzie. To doskonała okazja do wspólnej zabawy, integracji i spędzenia czasu w radosnej, kowbojskiej atmosferze! W programie m. in. rodzinny MasterChef oraz występy artystyczne uczniów.

O godzinie 11 zapraszamy na spacer, najlepiej z psem. Tym z elbląskiego schroniska. Jak w każdym miesiącu, w czerwcu też odbędzie się Bieg na 6 Łap. Początek w schronisku o godzinie 11. Zapisy przyjmowane są drogą mailową od 26.05.2025 roku na maila: 6lapelblag@gmail.com, bądź wiadomością prywatną na facebookowy profil biegu, czyli: Bieg na 6 Łap Oddział Elbląg. Zakończenie zapisów 6 czerwca o godzinie 15. A my przypominamy, że psy z elbląskiego schroniska można wyprowadzać zawsze, nie tylko podczas Spaceru na 6 łap.

Biblioteka Elbląska zaprasza w swoje progi na Kiermasz Książek Wycofanych z Księgozbioru. Na miłośników literatury czekać będzie ponad 8 tys. pozycji książkowych, w tym: literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy. Kiermasz potrwa dwa dni. W sobotę w godzinach 10 - 15; w niedzielę od 11 do 15.

Artystyczne dusze zaprasza Galeria EL do Bażantarni obok formy przestrzennej Macieja Szańkowskiego. Podczas warsztatów dowiecie się, jakie są zasady prawidłowego wykonywania szkiców i tworzenia harmonijnych kompozycji. Następnie zmierzycie się z twórczym wyzwaniem – wykonaniem własnej pracy rysunkowej, w której główną rolę odegra Forma Przestrzenna. Koszt: 10 zł, Początek o godzinie 11.

Swoją pięćdziesiątkę będzie świętował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na muzyczne świętowanie pół wieku elbląskiego MOSiR-u zapraszamy na plac Kazimierza Jagiellończyka. Początek o godzinie 13. O godzinie 17 w tym samym miejscu rozpoczną się koncerty. Wstęp wolny

O godzinie 16 w Rancho Łęcze w tej podelbląskiej miejscowości rozpocznie się Countrostrada, czyli m.in. koncerty muzyki country. Wystąpią: Mają Bogucka, Mad Dog Wally, Droga na Ostrołękę oraz Lene Dance Orunia. Wstęp wolny.

8 czerwca

Niedziela w Elblągu rozpocznie się od Biegu Piekarczyka. Przypominamy, że w tym roku start na 5 i 10 km jest o godz. 10, a biegi dzieci odbędą się po rywalizacji na głównych dystansach.

Na koncert zaprasza Elbląska Orkiestra Kameralna. Na Scenie Muzycznych Talentów usłyszymy utwory operowe i instrumentalne w wykonaniu studentów specjalności wokalnej i pianistycznej, którym towarzyszyć będzie Elbląska Orkiestra Kameralna pod batutą Radosława Dronia – dyrygenta młodego pokolenia, zdobywającego uznanie na polskich i zagranicznych estradach. W niedzielę przed elbląską publicznością wystąpią studenci a Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Początek koncertu o godzinie 19 w Ratuszu Staromiejskim.



Niedziela to też czas na kolejny, już ostatni, koncert Elbląskiego Festiwalu Organowego. W Katedrze św. Mikołaja o godz. 19 wystąpią Joanna Woszczyk-Garbacz i Jakub Garbacz. Wstęp wolny.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Udanego weekendu.