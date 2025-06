Sześć kilogramów amfetaminy i trzy miesiące aresztu

Piotra B. policjanci zatrzymali 26 maja. Mężczyzna miał ponad 6,3 kg amfetaminy i 0,53 grama marihuany. Może mu grozić nawet 12 lat pozbawienia wolności.

- Działając w zamiarze popełnienia czynu zabronionego, polegającego na wprowadzeniu do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych, swoim zachowaniem bezpośrednio zmierzał do jego dokonania w ten sposób, że uzyskał i posiadał znaczne ilości substancji psychotropowych w postaci amfetaminy w ilości 6 389,12 grama i środków odurzających w postaci marihuany w ilości 0,53 grama, jednak do dokonania zamierzonego czynu nie doszło z uwagi na ujawnienie i zatrzymanie ww. substancji przez funkcjonariuszy policji - informuje prok. Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.