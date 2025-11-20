Konkurs plastyczny 130 lat kina w ramach 5. Festiwalu Filmów Familijnych w Kinie Światowid

Zapraszamy dzieci w wieku 7-15 lat do konkursu plastycznego w ramach 5. Festiwalu Filmów Familijnych w Kinie Światowid. Zachęcamy do wykonania plakatu w dowolnej technice o wymiarach 100/70 cm, którego tematem przewodnim będzie 130-lecie kina

28 grudnia 2025 roku minie 130 lat od pierwszego pokazu kinowego braci Lumiere zrealizowanego w Paryżu i tą datę traktujemy jako urodziny kina. W ramach Festiwalu w Kinie Światowid dnia 6 grudnia o godz. 14.00 odbędzie się specjalny pokaz "Bracia Lumiere" oraz warsztaty z historii kina z tej właśnie okazji.

Podpisane (imię, nazwisko, telefon) prace plastyczne zbieramy do 1.12.2025 do godz. 16.00. Spośród wszystkich prac wyłonimy 5 najciekawszych, których twórcy otrzymają nagrody rzeczowe podczas Gali Festiwalu w dniu 6.12.2025 o godz. 16.00

Regulamin konkursu oraz oświadczenia w tym linku.