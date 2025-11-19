Zaginął elblążanin

fot. arch. rodziny

Pan Grzegorz jest mieszkańcem Elbląga, który na co dzień pracuje w Gdańsku (dzielnica Przymorze). Ostatni raz był widziany 17.11.2025 r. o godzinie 7:27, gdy wyjeżdżał z parkingu Galerii Przymorze przy ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku. Poruszał się samochodem marki BMW 3GT koloru ciemno grafitowego o numerze rejestracyjnym NE 5620J.

Do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Telefon mężczyzny pozostaje nieaktywny od około godz. 8-ej w dniu zaginięcia. Rysopis Wzrost: około 180 cm Waga: szczupła budowa ciała Włosy: blond Oczy: niebieskie W dniu zaginięcia ubrany był w ciemną kurtkę oraz bluzę, niebieskie jeansy, białe buty Nike. Osoby, które posiadają informacje na temat zaginionego proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Elblągu pod numerem tel. 47 734 15 55 lub redakcją #zaginieniszukamywas .

red.