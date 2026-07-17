 Konsultacje społeczne projektu planu ogólnego Gminy Tolkmicko

Obwieszczenie burmistrza Tolkmicka z dnia 17 lipca 2026 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu planu ogólnego Gminy Tolkmicko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2026 r. poz. 538 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) a także uchwały Nr VII/66/2024 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 24 października 2024 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu ogólnego Miasta i Gminy Tolkmicko

zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu planu ogólnego Gminy Tolkmicko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne dot. projektu planu ogólnego prowadzone będą od 20 lipca 2026 r. do 18 sierpnia 2026 r., w formie:

zbierania uwag; spotkania otwartego; dyżurów projektanta.

Projekt planu ogólnego wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko dostępny znajduje się w:

Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicko, ul. Pl. Wolności 3, 82-340 Tolkmicko - pokój nr 11 Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko: https://tolkmicko-umig.bip-wm.pl/public/ w zakładce: „WIADOMOŚCI” - PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA PLANU OGÓLNEGO GMINY TOLKMICKO

Spotkanie otwarte odbędzie się dnia 30 lipca 2026 r. o godzinie 16:00

w sali 116 w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Pl. Wolności 3, 82-340 Tolkmicko. Spotkanie otwarte zostanie poprzedzone prezentacją projektu planu ogólnego.

Spotkanie będzie jednocześnie prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego;

Informację o łączach do spotkań online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu spotkania, pod adresem: https://tolkmicko-umig.bip-wm.pl/public/ w zakładce: „Wiadomości”.

Dyżury zespołu projektowego odbędą się:

dnia 3 0 lipca 2026 r. w godzinach 1 5 :00 - 1 6 :00 w sali 116 w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku, ul. Plac Wolności 3;

w sali 116 w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku, ul. Plac Wolności 3; dnia 7 sierpnia 2026 r. w godzinach 1 6 :00 - 17:00 w sali 116 w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku, ul. Pl. Wolności 3

w sali 116 w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku, ul. Pl. Wolności 3 Uwagi do projektu planu ogólnego mogą być wnoszone w terminie trwania konsultacji społecznych. tj. od 20 lipca 2026 r. do 18 sierpnia 2026 r.

Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu pisma, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 poz. 2509). Wzór formularza pisma jest dostępny:

w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Pl. Wolności 3, - pokój nr 11

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku: https://tolkmicko-umig.bip-wm.pl/public/ w zakładce: „WIADOMOŚCI” PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA PLANU OGÓLNEGO GMINY TOLKMICKO.

Osoby zainteresowane mogą składać uwagi w formie papierowej lub elektronicznej:

osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku, Pl. Wolności 3, w godzinach urzędowania;

korespondencyjnie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku, ul. Pl. Wolności 3, 82-340 Tolkmicko;

za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@tolkmicko.pl,

na adres e-doręczeń: AE:PL-54487-11708-ADSCW-26.

Składający uwagę podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą, oraz może podać dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzonego postępowania dotyczącego planu miejscowego - osoba, której danej dotyczą, jest uprawiona do uzyskania od administratora danych osobowych (kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@tolkmicko.pl) - potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawiona do uzyskania dostępu do nich oraz jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw wolności osoby, od której dane te pozyskano.