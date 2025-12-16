 Kreatywni 60+ Online - twórcza przestrzeń bez wychodzenia z domu

Aktywność twórcza nie zna wieku – a kreatywność może towarzyszyć nam przez całe życie. Z myślą o seniorach, którzy chcą rozwijać swoje pasje artystyczne w komfortowych warunkach domowych, powstał cykl warsztatów online „Kreatywni 60+ Online", realizowany w ramach projektu „Wizje dojrzałości – Akademia Twórczego Seniora 60+". To seria przystępnych, inspirujących wideo-instrukcji, które pozwalają tworzyć we własnym tempie, w dogodnym czasie i bez presji.

W ramach cyklu udostępniane są profesjonalnie przygotowane materiały wideo „krok po kroku", prezentujące różnorodne techniki plastyczne dostosowane do możliwości i potrzeb osób w wieku senioralnym. Każdy film został zaprojektowany tak, aby był czytelny, spokojny w formie i zachęcający do samodzielnego działania – niezależnie od wcześniejszych doświadczeń artystycznych.

Pierwszy z filmów instruktażowych jest już dostępny i pokazuje, jak wykonać doniczkę w kształcie filiżanki z wykorzystaniem sznurka. To prosta, a jednocześnie efektowna forma rękodzieła, która łączy twórczą zabawę z praktycznym zastosowaniem. Film można obejrzeć na kanale YouTube CSE „Światowid". Tu link: https://www.youtube.com/watch?v=dJz-XYa2QTc

To jednak dopiero początek. Dla seniorów przygotowane zostały jeszcze dwa kolejne filmy instruktażowe, które pojawią się wkrótce i będą stanowiły kontynuację cyklu „Kreatywni 60+ Online".

Zapraszamy do odkrywania radości tworzenia, eksperymentowania z formą i materiałami oraz do spędzania czasu w inspirujący, twórczy sposób. „Kreatywni 60+ Online" to dowód na to, że sztuka może być blisko – na wyciągnięcie ręki, w domowym zaciszu. Dołączcie do twórczej zabawy!

Warsztaty „Kreatywni 60+ Online" realizowane są w ramach projektu „Wizje dojrzałości – Akademia Twórczego Seniora 60+". Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.