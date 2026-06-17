Kreatywnie i ekologicznie. Uczniowie zaprezentowali modę z odzysku

W środę (17 czerwca) odbyła się uroczysta gala podsumowująca projekt „Moda w obiegu”, realizowany przez Zespół Szkół Inżynierii i Usług w Elblągu. Mogliśmy obejrzeć kolekcje i stylizacje przygotowane przez uczniów w ramach upcyklingu, czyli tworzenia unikatowej odzieży z materiałów z odzysku. Zobacz zdjęcia.

„Recykling Western” to projekt modowo-ekologiczny realizowany przez Zespół Szkół Inżynierii i Usług. Skupia się on wokół upcyklingu, czyli tworzenia unikatowej odzieży z materiałów z odzysku, ze szczególnym uwzględnieniem motywów inspirowanych estetyką Dzikiego Zachodu. Promuje ekologiczne podejście do mody i jednocześnie pozwala przyszłym krawcom oraz stylistom zdobyć praktyczne doświadczenie w zawodzie. Finałowa gala była zwieńczeniem rocznego projektu.

- Chcemy, aby nasi uczniowie, którzy będą w przyszłości projektantami, kreatorami wizerunku, albo wizażystami, pamiętali, że ważne jest też, aby przedmiotom nadawać drugie życie. Po pierwsze chronimy planetę, ponieważ oczywiste jest jak moda fast fashion na nią wpływa, po drugie z materiałów z odzysku można wyczarować piękne i oryginalne rzeczy, co dziś możemy podziwiać – podkreśla Mira Borzdyńska, nauczyciel stylizacji, kreowania wizerunku, technik stylista, technik osób fryzjerskich i fryzjer z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu.

Jedną z kreacji, którą mogliśmy zobaczyć na gali, stworzyły uczennice Nikola Nowak i Karolina Olewnik.

- To suknia, troszkę bardziej elegancka, niż typowy western, ale z zachowaniem jego klimatu przez jeansy, kowbojki i skórzaną kurtkę z frędzlami. Jeans kupiony jest w całości lumpeksie, buty i kurta kupione z drugiej ręki – mówią Nikola i Karolina.

Pokaz miał formułę konkursu, a jury wybierało m.in. najlepszego modela, fryzjera, makijażystę i super stylistę 2026 Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług. Wyniki dodamy niebawem.