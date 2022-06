Krynica Morska w wakacje wybierze burmistrza

Premier zarządził przedterminowe wybory burmistrza Krynicy Morskiej na 24 lipca. Przypomnijmy, że poprzedni burmistrz stracił swoje stanowisko po prawomocnym wyroku sądu.

W szczycie sezonu turystycznego w Krynicy Morskiej będzie trwała kampania wyborcza. Kandydaci na burmistrza miasta mogą się zgłaszać do komisarza wyborczego do 30 czerwca do godz. 14. Kampania wyborcza potrwa do 22 lipca do północy. Mieszkańcy Krynicy (uprawnionych do głosowania jest ok. 1,1 tys. osób) pójdą do urn w niedzielę, 24 lipca w godz. 7-21.

Do czasu wyłonienia nowego burmistrza samorządem powinien kierować komisarz. - Osoba pełniąca funkcję burmistrza Miasta Krynica Morska zostanie wyznaczona w najbliższym czasie przez Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – odpisała nam Kancelaria Premiera w odpowiedzi na nasze pytania.

Przypomnijmy, że poprzedni burmistrz stracił swoje stanowisko po prawomocnym wyroku sądu w sprawie przekroczenia uprawnień w sprawie budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Rybackiej i otrzymał trzyletni zakaz pełnienia stanowisk kierowniczych.

W poprzednich wyborach samorządowych, w 2018 roku, o stanowisko burmistrza rywalizowały trzy osoby, ale o wyłonieniu zwycięzcy decydowała druga tura, w której Krzysztof Swat pokonał zaledwie 17 głosami Adama Ostrowskiego. Nowo wybrany burmistrz będzie zarządzał miastem do czasu kolejnych wyborów, które mają się odbyć jesienią 2023 roku, chyba że Sejm – o czym coraz głośniej mówią politycy – przedłuży kadencję samorządów do wiosny 2024 roku.