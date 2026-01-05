UWAGA!

Kto jest w Elbląskiej Radzie Kobiet?

 Elbląg, Konferencja EL Kobiety - Kobietom w 2024 r.,
Konferencja EL Kobiety - Kobietom w 2024 r., fot. Anna Dawid

- Powołanie Elbląskiej Rady Kobiet to kolejny krok w kierunku budowania miasta otwartego na dialog, współpracę i aktywne uczestnictwo mieszkanek w życiu publicznym - stwierdza w przesłanym komunikacie zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta. Kto dostał się do rady?

Zarządzeniem prezydenta Elbląga została powołana Elbląska Rada Kobiet – organ doradczo-opiniodawczy, którego celem jest wzmacnianie aktywności obywatelskiej mieszkanek Elbląga oraz wspieranie działań prezydenta miasta w obszarach związanych z polityką równościową i sprawami istotnymi dla elblążanek. W skład Rady wchodzi 15 pań reprezentujących różne środowiska, m.in. społeczne, edukacyjne, kulturalne, zawodowe i obywatelskie. Ich różnorodne doświadczenia i kompetencje mają stanowić realne wsparcie dla miasta poprzez wiedzę, podejmowanie inicjatyw i rekomendacje odpowiadające na potrzeby mieszkanek Elbląga.

 

Członkinie rady:

Aneta Kudlak

Anna Lahsini

Anna Podchorodecka

Anna Wrzosek-Duk

Emilia Witek

Ewa Malanowska

Joanna Polecka

Karolina Matłach

Karolina Strzelec

Katarzyna Grefling

Katarzyna Moczarska-Wojtaś

Lidia Osik

Magda Ogrodowczyk

Magdalena Adamowicz-Tadra

Monika Kaśkiewicz

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta

