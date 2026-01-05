Kto jest w Elbląskiej Radzie Kobiet?
- Powołanie Elbląskiej Rady Kobiet to kolejny krok w kierunku budowania miasta otwartego na dialog, współpracę i aktywne uczestnictwo mieszkanek w życiu publicznym - stwierdza w przesłanym komunikacie zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta. Kto dostał się do rady?
Zarządzeniem prezydenta Elbląga została powołana Elbląska Rada Kobiet – organ doradczo-opiniodawczy, którego celem jest wzmacnianie aktywności obywatelskiej mieszkanek Elbląga oraz wspieranie działań prezydenta miasta w obszarach związanych z polityką równościową i sprawami istotnymi dla elblążanek. W skład Rady wchodzi 15 pań reprezentujących różne środowiska, m.in. społeczne, edukacyjne, kulturalne, zawodowe i obywatelskie. Ich różnorodne doświadczenia i kompetencje mają stanowić realne wsparcie dla miasta poprzez wiedzę, podejmowanie inicjatyw i rekomendacje odpowiadające na potrzeby mieszkanek Elbląga.
Członkinie rady:
Aneta Kudlak
Anna Lahsini
Anna Podchorodecka
Anna Wrzosek-Duk
Emilia Witek
Ewa Malanowska
Joanna Polecka
Karolina Matłach
Karolina Strzelec
Katarzyna Grefling
Katarzyna Moczarska-Wojtaś
Lidia Osik
Magda Ogrodowczyk
Magdalena Adamowicz-Tadra
Monika Kaśkiewicz