- Rano Lilianka odeszła do domu Boga Ojca - napisał dziś (30 października) tata dziewczynki w mediach społecznościowych. Żegnamy dzielną dziewczynkę, która długo walczyła z nowotworem złośliwym pnia mózgu. We wsparcie jej leczenia włączyło się wielu mieszkańców Elbląga i regionu.

- Tak bardzo się cieszyła, że we wrześniu rozpoczęła naukę w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej nr 19 w Elblągu. Bardzo ambitna, uczynna z empatią podchodziła do każdego człowieka. Cieszyła się każdym dniem, nauką pisania literek i czytania. Rozpoczęła naukę tańca i naukę jazdy na łyżwach. Jeszcze 23 października szlifowała kroki na lodowisku. Ledwo usiadła w ławce, poznała nowych kolegów i... zaczął się koszmar, jakiego nikt nie chciałby w życiu doświadczyć – pisali w zeszłym roku rodzice Lilianki na stronie internetowej zbiórki, którą uruchomili, by ratować córkę.

Po wielu miesiącach poszukiwania metod leczenia, zbiórek, terapii, dziewczynka odeszła...

- Kochamy Cię, Lilianko - napisał dziś w mediach społecznościowych jej tata.

Rodzinie dziewczynki składamy najszczersze wyrazy współczucia.