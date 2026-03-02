Lodowisko z dofinansowaniem

Ponad 1,1 mln złotych będzie kosztować modernizacja lodowiska przy ul. Karowej. Elbląg pozyskał połowę tej kwoty z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Inwestycja na lodowisku jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy już został zrealizowany.

- Wykonano ścianę, która oddziela część administracyjną od części szkoleniowej i sportowej obiektu. Przebudowa przyczynia się do zmniejszenia strat ciepła oraz efektywniejszego zarządzania temperaturą w obiekcie, poprzez ograniczenie przenikania ciepła z części administracyjnej. Zwiększa także izolację akustyczną tafli lodowiska, ograniczając przenikanie hałasu z części administracyjnej – informuje Biuro Prezydenta Elbląga.

Drugim etapem jest modernizacja oświetlania nad taflą lodowiska.

- Obejmie wymianę wszystkich opraw metahalogenowych na nowoczesne oprawy LED wraz z oświetleniem awaryjno-ewakuacyjnym tafli lodowiska, aby w przypadku zaniku zasilania istniała możliwość bezpiecznego opuszczenia obiektu. Zastosowane oświetlenie charakteryzuje się wyższą efektywnością energetyczną, dłuższą żywotnością oraz lepszymi parametrami równomiernego natężenia światła nad taflą lodowiska. Dodatkowo, projekt zakłada wdrożenie systemu nowoczesnego sterowania oświetleniem, który umożliwi dostosowanie natężenia światła do różnych potrzeb funkcjonalno-użytkowych pozwalających na optymalizację kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu parametru jakościowego równomiernego pokrycia oświetlenia na tafli – informuje Urząd Miejski.

Budowa ściany i przebudowa oświetlenia ma kosztować w sumie 1 mln 152 tys. Złotych. Elbląg otrzyma 576 tys. zł na ten cel ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.