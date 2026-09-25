Lokalne oferty zatrudnienia

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromonter, elektromechanik sprzętu AGD, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, diagnosta-mechanik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik samochodowy-wulkanizator, kierownik stacji diagnostycznej, mechanik maszyn, mechanik pojazdów ciężarowych, młodszy monter/monter, hydraulik. monter instalacji klimatyzacyjnych, operator przenośników taśmowych, spawacz/ monter (TIG 141), wulkanizator, operator CNC, operator urządzeń technicznych;

STOLARSKIEJ: lakiernik frontów meblowych, operator okleiniarki, operator piły panelowej, stolarz-frezer frontów meblowych, stolarz, szlifierz frontów meblowych;

BUDOWLANEJ: cieśla, monter instalacji sanitarnych, murarz, pomocnik budowlany, pomocnik hydraulika/montera, pomocnik wiertacza, pracownik budowlany, robotnik budowlany, pracownik ogólnobudowlany- kierowca, pracownik ogólnobudowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: koordynator kontraktów, księgowy/wa, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, pracownik socjalny, specjalista ds. BHP, inspektor ds. organizacyjno- finansowych/ kadry i płace, instruktor ds. kulturalno- oświatowych- animator lokalny, organizator społeczności lokalnej, prawnik, starszy inspektor ds. BHP, technik, młodszy specjalista w biurze inwestycji;

PEDAGOGICZNEJ: nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk/ elektronik lub specjalista w zawodzie, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk lub specjalista w zawodzie, nauczyciel praktycznej nauki zawodu stolarz lub specjalista w zawodzie;

USŁUGOWEJ: doradca medyczny pacjenta-sprzedawca w sklepie medycznym, doradca ds. nieruchomości, fryzjer/fryzjerka, konstruktor odzieży, opiekun/ka PCK, kucharz, pomoc kuchenna, sprzedawca na stacji paliw, sprzedawca w kwiaciarni, sprzedawca-asystent klienta, obsługa mediów społecznościowych;

INNE:, kierowca kat. B, konserwator obiektów i urządzeń sportowych w ramach ekipy technicznej, konserwator, administrator/ opiekun obiektu, myjkowy pojazdów ciężarowych, monter okien PCV, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik produkcji, obsługa sprzątająca, operator traka taśmowego, porządkowy ślizgawki, pracownik ds. utrzymania porządku, pracownik produkcji/ pomocnik trakowego, rolbista- operator maszyny do konserwacji tafli lodowej;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie): mobilny pracownik administracyjno-handlowy, operator wtryskarki, pracownik gospodarczy-sprzątanie pomieszczeń biurowych, konsultant infolinii ds. sprzedaży, konserwator- pracownik techniczno- gospodarczy;

Oferty staży dla osób bezrobotnych realizowane ze środków Rezerwy Funduszu Pracy:

ogrodnik, sprzedawca;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg. Zapraszamy również do śledzenia kampanii informacyjnej EURES pod hasłem: „Europejskie Dni Pracy – 15 lat łączenia talentów i pracodawców w Europie” #EuropeanJobDays na stronie internetowej https://europeanjobdays.eu/pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU INFORMUJE: JUŻ WKRÓTCE ODBĘDĄ SIĘ ELBLĄSKIE TARGI PRACY

7.10.2026 r. w godzinach od 10:00 do 13:00

HALA SPORTOWO- WIDOWISKOWA W ELBLĄGU

AL. GRUNWALDZKA 135

Szukasz pracy? Przyjdź na Elbląskie Targi Pracy! Poszukujesz pracowników?

Zapraszamy Pracodawców do zgłoszenia udziału w Elbląskich Targach Pracy

Formularz zgłoszeniowy do udziały w targach jest dostępny na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl

Na wszystkie zgłoszenia pracodawców czekamy do 1.10.2026 r.