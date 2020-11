Ma być bezpieczniej na przejściach dla pieszych

183 tys. złotych netto (plus VAT) będzie kosztować budowa trzech aktywnych przejść dla pieszych. Ratusz wyłonił wykonawcę prac, które powinny potrwać najpóźniej do końca grudnia.

Aktywne przejścia dla pieszych powstaną na ul. Mickiewicza (przy skrzyżowaniu z ul. Sochaczewską, koło SP 4), na ul. Brzeskiej (na wysokości bloku nr 28) oraz na ul. Mickiewicza (przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego). Ta ostatnia lokalizacja została wybrana głosami mieszkańców w budżecie obywatelskim.

- Te lokalizacje charakteryzują się dużym natężeniem ruchu pieszych i pojazdów. Są to przejścia bez sygnalizacji świetlnej, zlokalizowane w bliskiej odległości szkół i obiektów sportowych – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Aktywne przejścia dla pieszych są dodatkowo oznakowane i oświetlone, na jezdni montowane są tzw. oczka, które dzięki zamontowanym fotokomórkom włączają się, gdy do przejścia zbliża się pieszy, sygnalizując kierowcom, by się zatrzymali. Wcześniej takie przejścia powstały na ul. Nowowiejskiej, Bema, Odrodzenia, przy placu Słowiańskim i na al. Grunwaldzkiej.

Trzy nowe aktywne przejścia dla pieszych będą kosztować 183 tys. złotych netto (plus VAT). Samorząd uzyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości 100 tys. złotych z rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Społecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. W przetargu na to zadanie wystartowała tylko jedna firma - AMP Consultant Artur Paź – która już podpisała umowę z miastem. - Termin wykonania umowy to 60 dni od jej podpisania, ale wykonawca zadeklarował, że – jeśli nie nieprzewidzianego się nie wydarzy – zakończy prace już 15 grudnia – dodaje Joanna Urbaniak.

Prace na przejściach mają być prowadzone bez wyłączania w tym miejscu ruchu drogowego.