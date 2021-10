Mają pomysł na pokazanie kobiet zasłużonych dla Elbląga

W siedzibie Ligi Kobiet Polskich w Elblągu odbyło się we wtorek (19.10) spotkanie inicjujące zaprojektowanie i wydanie, najprawdopodobniej w formie zakładek do książek, tzw. "Szlaku kobiet elbląskich." Ma on prezentować kobiety zasłużone i ważne dla naszego miasta.

We wtorkowym spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki i przedstawiciele Ligii Kobiet Polskich w Elblągu, Biblioteki Elbląskiej, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej oraz posłanka Lewicy Monika Falej, która jest inicjatorką utworzenia "Szlaku kobiet elbląskich". To na razie nazwa robocza tej inicjatywy. Podkreślić należy, że nie będzie to typowy szlak (np. turystyczny), mają to być.... zakładki do książek z biogramami kobiet, które zasłużyły się dla naszego miasta. Jakie będzie kryterium wyboru kandydatek?

- Musi ona zaistnieć w przestrzeni Elbląga, nie jest istotne w jakiej dziedzinie. Może być to działalność społeczna, kulturalna, czy związana z ochroną zdrowia, może być to inżynierka, może być to osoba, która służyła w wojsku. Powinno to być kobieta, która miała styczność z Elblągiem (nie musi być rodowitą elblążanką) i w jakikolwiek sposób przyczyniła się do tego, że miasto się rozwijało. Nie ma tu znaczenia przedział czasowy, mogą to być postaci historyczne, jak i współczesne. Ważne jest, aby był jakikolwiek ślad w zapiskach o tej osobie, tak, aby można w zarysie przedstawić jej dokonania – mówi posłanka Monika Falej.

Na początek inicjatorzy chcieliby wybrać do projektu dziesięć nazwisk kobiet, które zasłużyły się dla Elbląga. Należy dodać, że mają być to osoby już nieżyjące. Na pierwszym spotkaniu padały między innymi nazwiska: dr Aleksandry Gabrysiak, Wiesławy Rynkiewicz - Domino, Niny Bańkowskiej, Ireny Pawowicz, Alicji Tomczyk, czy mateczek adwentowych. Wtorkowe spotkanie, dotyczące tej inicjatywy miało charakter luźnej dyskusji. Swoje propozycje nazwisk kobiet zasłużonych dla Elbląga mogą również przesyłać mieszkańcy: na lkp.elblag@wp.pl, monikafalej.poslanka@gmail.com do 23 listopada.

Plan jest m.in. taki, by zakładki z biogramami kobiet były bezpłatnie dostępne w Bibliotece Elbląskiej, informacjach turystycznych i innych miejskich instytucjach. Następne spotkanie dotyczące projektu tzw. "Szlaku kobiet elbląskich" zaplanowano na początek listopada.