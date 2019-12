Malbork, którego nie ma...

Muzeum Miasta Malborka zaprasza wszystkich zainteresowanych w niezwykłą podróż w czasie. Podróż ulicami miasta, uwiecznionego na ponad 400 fotografiach i diapozytywach. Najstarsze fotografie pochodzą z 1890 roku, najmłodsze zostały wykonane w latach osiemdziesiątych XX wieku.

Dzięki fotografiom i diapozytywom udało się zachować na obrazach miejsca, których dziś już nie ma – nieistniejące ulice, budynki, skwery, mosty…Obrazy zostały podzielone na trzy grupy. W pierwszej umieszczono zdjęcia z Marienburga, miasta przedwojennego. W drugiej obrazy przedstawiające zniszczenia wojenne, które widoczne były szczególnie w obszarze Starego Miasta i Zamku. W trzeciej grupie zgromadzono widoki na miasto w czasach PRL. Obrazy nie są ułożone chronologicznie, to raczej spacer po mieście wzdłuż wyznaczonej trasy, z uwzględnieniem najważniejszych i najbardziej charakterystycznych obiektów.

Strona znajduje się pod adresem www.marienburg.malbork.pl

Zdjęcia i diapozytywy są własnością Muzeum Miasta Malborka. Oryginały zostały przekazane do muzeum przez Heimatkreis Archive Marienburg in Hamburg. Po zdigitalizowaniu zostały one zabezpieczeniu, zinwentaryzowane i są przechowywane w muzealnym archiwum. Projekt digitalizacji i zabezpieczenia zbioru „Marienburg/Malbork- utrwalenie dziedzictwa kulturowego miasta” został zrealizowany ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura Cyfrowa 2019”.