Mieszkańcy ocenią bezpieczeństwo i policję w Elblągu

Czy czujemy się bezpiecznie, jak często widujemy w swojej dzielnicy policyjne patrole, czego się obawiamy – to tylko kilka pytań, na które będą mogli odpowiedzieć mieszkańcy Elbląga. Dziś wielki sprawdzian dla elbląskich policjantów. Na ulicach miasta jest prowadzona ankietyzacja, która pozwoli ocenić pracę mundurowych.

Dzisiaj (18 grudnia) na terenie całego miasta będzie można spotkać ankieterów. Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu, będą pytać elblążan o bezpieczeństwo i pracę elbląskich stróżów prawa. Ankieta liczy kilkanaście pytań i dla policjantów jej wyniki są bardzo ważne. Pozwolą one doskonalej organizować służbę. Zostaną opublikowane zaraz po zakończeniu analizy. Osoby, do których ankieterzy zwrócą się o opinię, prosimy o wyrozumiałość i pozytywne podejście do badania.

Osobami upoważnionymi przez Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu do przeprowadzenia niniejszej ankiety są uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu. Każdy z uczniów ma odpowiednie upoważnienie, które ważne jest wraz z legitymacją szkolną.