Mikołaj Kopernik w Elblągu

Przewodnicy elbląskiego oddziału PTTK zapraszają na kolejną „Sobotę z przewodnikiem”. Tym razem spacerowicze pod kierunkiem Małgorzaty Światkowskiej podążą elbląskimi śladami Mikołaja Kopernika.

Słynny astronom, ekonomista, kanonik w Elblągu bywał stosunkowo rzadko, biorąc pod uwagę, że mieszkał niedaleko - bo we Fromborku. Po co przyjeżdżał do Elbląga - to tylko jedno z pytań, na które odpowie przewodniczka PTTK. Start „Soboty z przewodnikiem” o godzinie 10, zbiórka przy Bramie Targowej.

„Sobota z przewodnikiem” to coroczny cykl bezpłatnych spotkań, organizowanych przez Koło Przewodników i Pilotów Turystycznych, im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej. Od 13 lat popularyzuje krajoznawstwo i wspiera aktywną turystykę dzięki dofinansowaniu elbląskiego samorządu. A uczestnicy spotkań co tydzień zwiedzają najciekawsze miejsca w Elblągu.

- Każde ze spotkań związane jest tematycznie z zabytkami i historią naszego miasta. Atutem spacerów jest niebywała okazja do poznania miejskich tajemnic, historii i przewodnickich ciekawostek oraz poznania miejsc na co dzień rzadko odwiedzanych czy też niedostępnych – informuje Koło Przewodników i Pilotów Turystycznych, im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej. - Nawiązując do aktualnych obchodów Roku Kopernikowskiego, związanego z dwiema okrągłymi rocznicami (550. rocznica urodzin, 480. rocznica śmierci), pragniemy przypomnieć postać wybitnego astronoma w kontekście elbląskim. Tematem spaceru, jest wizyta „Mikołaja Kopernika w Elblągu”, które odwiedzał kilkakrotnie, bywał w kościele pw. św. Mikołaja, z pewnością w Ratuszu Staromiejskim.

Na zdjęciu: płaskorzeźba w Muzuem Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, wykonana z okazji 500-letniej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika przez Juliana Leńca w 1972 r.