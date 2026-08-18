Miliony na termomodernizację

Szkoła Podstawowa nr 11, Przedszkole nr 24 i Żłobek nr 5 w Elbląg doczekają się termomodernizacji. Elbląg otrzymał 31 mln dofinansowania na tę inwestycję ze specjalnej puli środków unijnych – tak zwanych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zyskają także okoliczne gminy.

Zarząd Województwa zatwierdził dzisiaj dofinansowanie unijnych środków (z puli ZIT, dedykowanej subregionowi elbląskiemu) na termomodernizację budynków publicznych. Elbląg otrzyma 31.1 mln zł, gmina Pasłęk - 4,1 mln, Milejewo - 792 tys. zł, Młynary - 604 tys. zł; gmina Elbląg - 2,8 mln zł; Gronowo Elbląskie - 865 tys. zł oraz powiat elbląski - w sumie 3,6 mln zł. Najwyżej z projektów został oceniony ten z Pasłęka, elbląski zajął drugie miejsce na liście rankingowej.

W Elblągu 31,1 mln złotych zostanie przeznaczone na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Korczaka, Przedszkola nr 24 przy ul. Brzechwy oraz Żłobka nr 5 przy ul. Kalenkiewicza.

W Pasłęku środki będą przeznaczone na termomodernizację SP nr 1, w gminie Milejewo – na świetlicę wiejską w Wilkowie, w Młynarach – na budynek komunalny przy ul. Dworcowej, w gminie Elbląg – na SP w Węzinie, w gminie Gronowo Elbląskie – na budynek OSP w Jegłowniku. Z kolei powiat elbląski pozyskane środki chce przeznaczyć na DPS w Tolkmicku i budynek placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pasłęku.