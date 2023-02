Minister daje zielono światło dla likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowaczego

Ośrodek Rozwoju Edukacji wznowił skierowania nieletnich do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim (gmina Tolkmicko), jednak władze powiatu elbląskiego nie rezygnują z procedury, która zmierza do likwidacji tej placówki. - Skierowań mamy tylko kilka i nasze plany dotyczące likwidacji MOW są aktualne - mówi Ryszard Zając, wicestarosta elbląski. Zielone światło w sprawie likwidacji dał już także Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Uchwałę w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowczego w Kamionku Wielkim radni powiatu elbląskiego podjęli już podczas sesji w październiku ubiegłego roku. Powodem były nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kuratorskiej kontroli w ośrodku. Wśród nich przemoc, środki psychoaktywne, ucieczki wychowanków, które spowodowały wstrzymanie skierowań nieletnich do tej placówki przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. To niosło skutki finansowe.

- Różnica między planem budżetowym placówki a subwencją wynosi ponad 1,4 mln zł, w przeliczeniu na jednego wychowanka kwota wygenerowana z budżetu powiatu wynosi ponad 47 tys. zł - czytamy w uzasadnieniu podjętej w ubiegłym roku uchwały.

Nią powiat elbląski rozpoczął procedurę likwidacji MOW, i pomimo że Ośrodek Rozwoju Edukacji wznowił skierowania do placówki, to nie schodzi z obranej ścieżki. Zielone światło dla decyzji w sprawie likwidacji ośrodka dał również minister Przemysław Czarnek.

- Skierowania do MOW przywrócono, natomiast jest ich bardzo mało, dwa, trzy. Nie pozwalają one na normalne funkcjonowanie placówki, więc nie rezygnujemy z planów jej likwidacji. Zgodę na likwidację jednostki swoją decyzją wydał również minister edukacji i nauki - mówi Ryszard Zając, wicestarosta elbląski.

Przypomnijmy, jakie nieprawidłowości wykazała kontrola w ośrodku w Kamionku Wielkim. - W placówce mają miejsce zdarzenia nadzwyczajne związane z niezapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom. Kadra pedagogiczna zwraca uwagę na brak wsparcia ze strony przełożonych, co wpływa na prawidłowość czynności prowadzonych w celu zapewnienia procesu resocjalizacyjnego. Organ prowadzący zwrócił się do warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty o weryfikację, czy podejmowane przez dyrektora działania naprawcze odnoszą właściwy skutek. Protokół kontroli wskazuje, że nie przełożyły się one na poprawę sytuacji. Dokumentacja wewnętrzna ośrodka jest niespójna, nadal mają miejsce zdarzenia nadzwyczajne związane z użyciem przemocy fizycznej, podejmowane są ucieczki, a wychowankowie stosują środki psychoaktywne - czytamy w uzasadnieniu uchwały podjętej w październiku ubiegłego roku.

Ośrodek ma zostać zlikwidowany 31 sierpnia 2023 roku. Obecnie w placówce przebywa 25 podopiecznych, a miejsc jest 96.