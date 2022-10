Placówka resocjalizacyjna do likwidacji. Ucieczki, brak dyscypliny i skierowań

Powiat elbląski chce zlikwidować Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim (gmina Tolkmicko). Uchwałę w tej sprawie podjęli radni na ostatniej sesji. Powodem są nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kuratorskiej kontroli w ośrodku. Wśród nich przemoc, środki psychoaktywne, ucieczki wychowanków, które spowodowały zatrzymanie skierowań nieletnich do tej placówki przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ośrodek miałby zostać zlikwidowany z ostatnim dniem sierpnia 2023 roku.

- W związku z kontrolami przeprowadzonymi w ośrodku przez warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty oraz wskazanymi nieprawidłowościami i uchybieniami w funkcjonowaniu placówki, Ośrodek Rozwoju Edukacji wstrzymał wskazania nieletnich do MOW w Kamionku Wielkim. Decyzja uzasadniona została wynikami nadzoru, które wskazują na występowanie w ośrodku od dłuższego czasu problemu z dyscypliną wychowanków i niewłaściwą postawą niektórych wychowawców, co znalazło odzwierciedlenie w toczących się wobec dwóch nauczycieli postępowaniach dyscyplinarnych - czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Powiatu w Elblągu.

Co konkretnie wykazała kontrola kuratora?

- W placówce mają miejsce zdarzenia nadzwyczajne związane z niezapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom. Kadra pedagogiczna zwraca uwagę na brak wsparcia ze strony przełożonych, co wpływa na prawidłowość czynności prowadzonych w celu zapewnienia procesu resocjalizacyjnego. Organ prowadzący zwrócił się do warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty o weryfikację, czy podejmowane przez dyrektora działania naprawcze odnoszą właściwy skutek. Protokół kontroli wskazuje, że nie przełożyły się one na poprawę sytuacji. Dokumentacja wewnętrzna ośrodka jest niespójna, nadal mają miejsce zdarzenia nadzwyczajne związane z użyciem przemocy fizycznej, podejmowane są ucieczki, a wychowankowie stosują środki psychoaktywne - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Wstrzymanie skierowań do MOW w Kamionu Wielkim niesie również skutki finansowe. Różnica między planem budżetowym placówki a subwencją wynosi ponad 1,4 mln zł, w przeliczeniu na jednego wychowanka kwota wygenerowana z budżetu powiatu wynosi ponad 47 tys. zł.

- W sytuacji, kiedy wychowankami MOW nie są uczniowie z powiatu elbląskiego, niezasadne jest finansowanie tak znaczącej różnicy między subwencją a planami finansowym z dochodów własnych powiatu. W sytuacji zmniejszonej liczby wychowanków na skutek braku wskazań subwencja oświatowa na rok 2023 będzie proporcjonalnie niższa – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Uchwała o zamiarze likwidacji ośrodka nie oznacza jeszcze jego faktycznej likwidacji. Została ona podjęta, aby powiat mógł rozpocząć procedurę, którą określa prawo oświatowe. Co najmniej na pół roku przed likwidacją placówki władze powiatu muszą powiadomić warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty o takim zamiarze i wystąpić do niego o opinię w tej sprawie. Muszą też zawiadomić rodziców wychowanków, pełnoletnich wychowanków i związki zawodowe.

- W celu zapewnienia możliwości kontynuowania nauki w innej szkole przez wychowanków MOW w Kamionku Wielkim do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, realizującego zadanie doboru właściwej placówki zostaną złożone stosowne dokumenty o wskazanie miejsca w innym ośrodku – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

MOW w Kamionku Wielkim jest całodobową placówką resocjalizacyjno-wychowawczą, przeznaczoną dla chłopców w wieku od 12 do 18 lat, wymagających kształcenia specjalnego z uwagi na przejawiane cechy niedostosowania społecznego. MOW dysponuje 96 miejscami. Od lat ośrodek odnotowuje spadek liczby wychowanków. Stan na 30 września 2021 r. to 31 wychowanków czyli 35,6 proc. możliwości placówki.