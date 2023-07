Misja numer trzynaście

W Braniewie kolejne żołnierskie pożegnanie. Ponad 200 żołnierzy (w większości z 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej) wyjeżdża z misją szkoleniową na Łotwę. To już trzynasta zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego, która na pół roku udaje się pod Rygę, gdzie znajduje się główna siedziba wielonarodowego kontyngentu. Zobacz zdjęcia.

Dowództwo kontyngentu, który stacjonuje w podryskiej miejscowości Adazi, stanowią oficerowie z Kanady. W samym zaś kontyngencie funkcjonuje wielonarodowa mieszanka. Prócz Polaków i Kanadyjczyków, także Włosi, Albańczycy, Słoweńcy, Hiszpanie. Żołnierze z Braniewa (kompania czołgów) już siódmy raz stanowią trzon polskiej części kontyngentu na Łotwie. Zasadniczym sprzętem są czołgi PT-91 i wozy dowodzenia.

Sama uroczystość pożegnania żołnierzy miała, tradycyjnie bardzo uroczysty charakter. Nie zabrakło, odśpiewanego brawurowo przez żołnierzy, hymnu. Tradycyjnie przybyło na uroczystość mnóstwo gości z lokalnych władz samorządowych, ale i także generalicja. Gospodarzem na trybunie był dowódca braniewskich pancerniaków płk Sławomir Lidwa. Dowódcą uroczystości był major Piotr Szpigel.

Gdy doszło do oficjalnych przemówień, burmistrz Braniewa, Tomasz Sielicki wręczył dowództwu kontyngentu flagę miejską Braniewa, by nie zapomnieli o miejscu swojego stałego stacjonowania.

W wystąpieniach gości powtarzał się jeden motyw: jedziecie na Łotwę, by nie dopuścić do jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, by nie powtórzyła się historia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Ważnym momentem uroczystości było wystąpienie dowódcy XII zmiany, majora Damiana Krysztofiaka. Powiedział on między innymi: - My, żołnierze XI zmiany PKW Łotwa stoimy tu przed Wami gotowi i doskonale wyszkoleni by ponieść ciężar stawianych przed nami zadań. Tym zadaniem jest zagwarantowanie pokoju w państwach NATO, bo nie ten jest prawdziwym zwycięzcą, który wygra wojnę, ale ten który do niej nie dopuści"

(fot. kpr. Piotr Szafarski)

O akcent historyczny zadbał szef powiatowego ogniwa Ligo Obrony Kraju w Braniewie, Tadeusz Kłębucki. Wystąpił w mundurze stylizowanym na uniformy legionowe z czasów pierwszej wojny światowej. Mówił między innymi o roli Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości. Przypominał, ze w tamtym czasie polscy żołnierze walczyli również o wolność Łotwy.

Głównym punktem uroczystości było podpisanie protokołu o przekazaniu komponentu Polskiego Kontyngentu Wojskowego przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwu Operacyjnemu. Podpisy na dokumencie złożyli: gen. bryg. Grzegorz Skorupski i płk Krzysztof Gandziarek.

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem pieśni wojska polskiego, „My Pierwsza Brygada” oraz defiladą pododdziałów. Całość uświetniła elbląska orkiestra wojskowa pod batutą tamburmajora, starszego chorążego Jacka Buczka.

W prywatnych rozmowach już po zakończeniu oficjalnej części uroczystości żołnierze podkreślali, że najgorzej jest przeżywać, gdzieś daleko, rozłąkę z rodziną. Cóż, taki los żołnierski...