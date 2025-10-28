Mistrzowie świata w hip-hopie

Oprócz sukcesów w tańcu towarzyskim możemy pochwalić się dokonaniami naszych grup tańca nowoczesnego. W miniony weekend zespół „Blefik” dał nam duży powód do dumy - informuje Centrum Tańca "Promyk"

W dniach 24-26 października w Płocku odbyły się Mistrzostwa Świata WADF, w których wystartował zespół tańca nowoczesnego „Blefik”. Grupa specjalizuje się w hip-hopie i właśnie w tym stylu stanęła do rywalizacji tanecznej. Zespół ma swoim koncie kilka tytułów Mistrza Polski oraz 4. miejsce na Mistrzostwach Świata WADF (2024 – Płock).

W tym roku formacja „Blefik” nie miała sobie równych i wywalczyła pierwsze miejsce, przywożąc do Elbląga złote medale tych najwyższych rangą zawodów. Tancerze rywalizowali w kategorii Urban Street Large Team Mixed Age.

Zespól tańca nowoczesnego „Blefik” działający przy Centrum Tańca „Promyk” od tego sezonu prowadzony jest przez Jakuba Beńko a wcześniej szkolił się pod okiem Julii Beńko. Grupa specjalizuje się w hip-hopie. Ogromne gratulacje dla Instruktorów, Tancerzy i ich bliskich!



