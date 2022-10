Za nami IV Wielki Test Wiedzy o Elblągu. Wczoraj (19 października) w rywalizacji szkół triumfowali uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych.

- Wygrana to był dla nas duży stres i zaskoczenie, nikt się tak naprawdę nie spodziewał, że wygramy.

- Byłem pewien, że większość pytań zaznaczyłem źle, naprawdę się przy tym stresowałem.

- Jako że rywalizowaliśmy z liceami, myślałem, że się przygotują lepiej od nas, cieszę się, że to nam się udało.

Tak "na gorąco", niedługo po ogłoszeniu wyników, wygraną w kategorii szkół na Wielkim Teście Wiedzy o Elblągu komentowali Michał Kiraga, Jan Kiraga i Dominik Kutra, trzecioklasiści z Zespołu Szkół Mechanicznych:

- Jestem bardzo dumna z uczniów, też mnie pozytywnie zaskoczyli, tym bardziej, że pytania były przekrojowe, z wielu różnych dziedzin, czasami podchwytliwe – przyznaje Magdalena Grynhagel, nauczycielka historii w ZSM. - Chłopcy sami się zgłosili, żeby reprezentować naszą szkołę – dodaje.

Bliźniacy przyznają, że ich tata jest "fanatykiem Elbląga", kupuje dawne pocztówki, szuka zdjęć i informacji o mieście. Dominik interesuje się z kolei fotografią, a przez nią zainteresował się historią Elbląga. Fascynuje go to, jak dzieje miasta przełożyły się na to, jak wygląda ono dzisiaj.

Sponsorem nagród w rywalizacji szkół był elbląski Gaming Room.

Fot. Anna Dembińska

- Test to bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Elbląg oczami młodych przedstawia się jako dość zamknięte miasto, a takie wydarzenia pomagają promować to miejsce jako bardzo ciekawe, chociaż nie do końca przez młodych odkryte - mówi Sebastian Turulski z Gaming Room. Gry i historia to według niego coś, co można połączyć. - Podłapałem kilka ciekawych pomysłów przy okazji tego wydarzenia i zastanawiam się nad zorganizowaniem turnieju wiedzy o grach komputerowych. To byłoby ciekawe przedsięwzięcie, bo wielu ludzi się nimi interesuje, gra w domach, ale niekoniecznie wychodzą z tym na zewnątrz, a mogliby się wykazać i pochwalić swoją wiedzą, pasją, hobby – przyznaje.

Przypomnijmy, że po raz pierwszy w historii Testu do zabawy zaprosiliśmy drużyny reprezentujące elbląskie szkoły ponadpodstawowe. Zwycięzcy otrzymali statuetkę „Mistrzowie Wiedzy o Elblągu” i smaczne vouchery NaWynos, a wszystkie szkolne drużyny vouchery do Gaming Room. Gaming Room zwycięskiej szkole ufundował też nową drukarkę.

W naszej zabawie wzięły udział szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, Zespół Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu, IV Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Techniczno–Informatycznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Zawodowych nr 1.

Sponsorami IV Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są firmy: Delta, OPEGiEKA oraz Schmid Energy Solutions. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Elbląga Witold Wróblewski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Rada Miejska w Elblągu.