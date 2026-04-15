Młode pomysły, które mają przyszłość

Elbląski Park Technologiczny drugi raz był przystaniem dla Explory Tour, która promuje naukę, badania i technologię wśród młodzieży. Uczestnicy prezentują projekty STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka), a najlepsze prace zyskują szansę na awans do półfinału ogólnopolskiego konkursu. Zdjęcia.

Pierwszym przystankiem na trasie tegorocznego Explory Tour był Elbląg, motywem przewodnim Kanał Elbląski - jako inspiracja dla młodych inżynierów i przedsiębiorców z Warmii i Mazur.

- Explory Tour inspiruje młodzież, kreuje ich innowacyjne podejście oraz promuje wykorzystanie pomysłów. Myślę, że nauka nadal jest elementem, który mocno oddziałuje na młodzież. Każdy młody człowiek jest ciekawy świata, ciekawy określonych dyscyplin. Mimo, że różnie oceniamy dzisiejszą młodzież, to właśnie przez pryzmat tego programu widzimy, jak ona się angażuje i jak wykorzystuje posiadaną wiedzę i wychodzi z pomysłami – mówi Arkadiusz Kosecki, dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego.

Spotkanie z Wiktorią Kamińską, zwyciężczynią konkursu Explory 2024, fot. Anna Dembińśka

W środę (15 kwietnia) młodzież mogła w EPT spotkać się z Wiktorią Kamińską, zwyciężczynią konkursu Explory 2024. Kilka lat temu była uczennicą z pomysłem. Dziś studiuje Politics, Philosophy and Economics na LUISS Guido Carli w Rzymie i rozwija własny projekt GenerationShield o tym, jak młodzi ludzie mogą myśleć o bezpieczeństwie szerzej: nie tylko w kontekście armii i państw, ale odporności całych społeczeństw na wyzwania przyszłości.

- Moim marzeniem jest wpłynąć pozytywnie na świat. Staram się, żeby wszystko co robię w życiu otwierało jakieś ścieżki dla kogoś innego, kogoś, kto przyjdzie po mnie. Chcę dobrej przyszłości dla mojej rodziny i do tego wracam, kiedy mam ciężki moment. Zawsze myślę o tym celu i to mi pomaga – mówiła Wiktoria Kamińska.

W agendzie spotkania była też prelekcja Cezarego Wawrzyńskiego, regionalisty, żeglarza, autora filmów dokumentalnych i wydawnictw o Kanale Elbląskim. Jego wykład połączył historię, inżynierię i lokalną tożsamość w jedno. Najważniejszą częścią Explory były jednak warsztaty tworzenia projektów STEAM. Na uczestników wydarzenia czekały również stoiska interaktywne: Elbląskiego Parku Technologicznego, Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

W wydarzeniu uczestniczyła młodzież z Elbląga, Iławy oraz Olsztyna. Jego organizatorem była Fundacja Zaawansowanych Technologii, współorganizatorem Elbląski Park Technologiczny.