Monika Falej odchodzi z Lewicy

- Po kilku latach aktywnej pracy partyjnej i parlamentarnej podjęłam wraz z osobami, z którymi współpracowałam i współtworzyłam nowe lewicowe środowisko na Warmii, Mazurach i Powiślu decyzję opuszczenia szeregów partii i kontynuowaniu działalności po za nią – poinformowała dzisiaj Monika Falej w swoich mediach społecznościowych.

Decyzja Moniki Falej ma związek z tym, co w ostatnich tygodniach wydarzyło się w strukturach Nowej Lewicy w naszym województwie. Była posłanka miała być wicewojewodą warmińsko-mazurskim, ale ostatecznie politycy związani z byłym SL:D doprowadzi do wyboru na tę funkcję Zbigniewa Szczypińskiego. Gdy dzisiaj wojewoda warmińsko-mazurski ogłosił nazwiska swoich zastępców na konferencji prasowej, kilkadziesiąt minut później Monika Falej ogłosiła, że opuszcza szeregi Nowej Lewicy.

- 15 października wygrało społeczeństwo obywatelskie. Niektórzy, szczególnie politycy, chcieliby wierzyć, że wygrali poszczególni przedstawiciele partii. Nie. Przede wszystkim wygrała demokracja i oczekiwanie nowych standardów. Wynik wyborów to m.in. sprzeciw wobec kolesiostwa, pazerności partyjnych działaczy i kumoterstwa. Dziś jak nigdy po 89 roku musimy walczyć o umacnianie standardów - musimy być transparentni, kompetentni i przyzwoici. Te standardy wymagają przedkładania interesu publicznego nad ten prywatny. Zawsze to było moją dewizą. Weszłam do polityki, by realizować szczytne idee, by dalej działać na rzecz lokalnych społeczności. Ostatnie cztery lata były czasem intensywnej pracy. Mandat poselski dał mi szansę i przepustkę do intensyfikacji społecznych działań. Dałam z siebie wszystko. Politykę zawsze traktowałam jako narzędzie do realizacji celu, a nie cel sam w sobie. Dziś więcej zdziałam pracując na innym polu – napisała Monika Falej w swoich mediach społecznościowych, ogłaszając decyzję o opuszczeniu szeregów Nowej Lewicy.

Monika Falej mieszka w Olsztynie, była posłanką z okręgu elbląskiego w kadencji 2019-2023 i współprzewodniczącą struktur Nowej Lewicy w województwie wraz z elblążaninem Władysławem Mańkutem. - Nie mówię, że do polityki nigdy nie wrócę. Tym bardziej, że postrzegam ją, nie jako grę partyjną, a zmienienie otaczającego nas świata. Jeśli będę miała dzięki niej możliwość wpływu na realną zmianę, na wykorzystanie jej do tego by zmieniać świat na lepszy - zapewne tak. Nigdy jednak, by rozgrywać w niej partykularne interesy. Decyzja ta jest przemyślana, nie uderzam nią w nikogo. Proszę mi jednak uwierzyć, że dzięki niej czuję ulgę i wiem, że postępuję słusznie - zgodnie z moim sumieniem - napisała.

Jak dodała w rozmowie z naszą redakcją, w najbliższym czasie skupi się na działalności w organizacjach pozarządowych, które były jej domeną, zanim została posłanką. W jakich konkretnie, na razie nie chciała zdradzić. Czy będzie kandydować w kwietniowych wyborach samorządowych?

- Nie mówię „nie”. Na pewno w najbliższym czasie skupię się na dokończeniu zadań, które realizowałam jeszcze jako posłanka. Dokończę sprawy, które zaczęłam – dodaje.

- Społeczeństwo obywatelskie to MY! Obywatelki i Obywatele pilnujący swoich reprezentantów w parlamencie by gierki, intrygi i osobiste interesy nie zniweczyły wielkiego dzieła, które zrodziło się 15 października. Działanie, nie gadanie, to moja domena. Więc do działania – napisała w mediach społecznościowych.

Niewykluczone, że Monika Falej może wystartować w wyborach na prezydenta Elbląga jako niezależna, już bezpartyjna, kandydatka.