Mury i wnętrze Galerii EL czeka remont

W ciągu 16 miesięcy średniowieczne mury Galerii EL jak i wnętrza byłej świątyni przejdą remont. Prace będą kosztować prawie 3 mln złotych i wykona je elbląska firma.

Prezydent Elbląga podpisał dzisiaj umowę z wykonawcą prac – elbląską frmą BiT Dariusz Brodziak. Dotyczy ona opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i prac konserwatorskich i budowlanych zabytkowych murów (XIV-XV wiek) przy Centrum Sztuki Galeria EL oraz wewnątrz byłej dominikańskiej świątyni.

- Ze względu na zły stan zachowania, w 2024 roku obiekty zostały doraźnie zabezpieczone drewnianą konstrukcją. Dzięki uzyskaniu promesy na dofinansowanie prac konserwatorskich ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, tymczasowy stelaż wkrótce zniknie. 600-letnie relikty zyskają trwałą ochronę, należną tym nielicznym historycznym budowlom, które zachowały się po wojnie w przestrzeni elbląskiego Starego Miasta – informuje Biuro Prezydenta Elbląga. - Przyznane dofinansowanie pozwoli także na wykonanie prac remontowych w siedzibie Centrum Sztuki Galeria EL, która mieści się w zabytkowym podominikańskim kościele z XIII w. Roboty obejmą między innymi prezbiterium i krużganek, w tym zdobiące ściany krużganka majestatyczne epitafia, datowane na lata od 1600 do 1782. Obiekt wymaga również wprowadzenia ułatwień dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Prace będą kosztować 3 mln złotych, miasto z własnego budżetu dołożyło do nich ok. 60 tys. zł. Inwestycja ma się zakończyć we wrześniu 2027 roku.