Muzeum Wisły w Tczewie (Na spacer z portEl.pl, odc. 15)

W industrialnym budynku w Tczewie kryje się Muzeum Wisły. To największe w Polsce muzeum, które jest poświęcony historii rzeki i tematów z tym powiązanych. Spodziewałam się nowoczesnych i multimedialnych wystaw i tu się nie zawiodłam. Zaskoczył mnie za to rozmach wystaw, tematyka jest naprawdę bardzo wyczerpująco rozwinięta. Zobacz zdjęcia.

Historia obiektu

Muzeum mieści się w budynku XIX-wiecznej fabryki, kiedyś funkcjonowała tu Fabryka Wyrobów Metalowych “Arkona”, a w czasie II wojny światowej - obóz przejściowy dla mieszkańców. Po jej zakończeniu uruchomiono tu fabrykę gazomierzy. Od 1984 roku obiekt jest udostępniony do zwiedzania.

Wystawa stała

Od 2017 roku na terenie muzeum dostępna jest wystawa stała “Wisła w dziejach Polski”. Poza tym na drugim piętrze jest jeszcze wystawa czasowa. Jeśli wybierzesz się na zwiedzanie w sobotę, to koszt biletu to jedyne 3 zł (za wystawę czasową), a zwiedzanie trwa około dwóch godzin, więc naprawdę warto.

Na pierwszej z wystaw prezentowane są złote dzieje żeglugi, czyli czasy XVI i XVII wieku, kiedy to handel drogą morską rozwijał się najszybciej, a ludność szybko zorientowała się, jakie to daje możliwości. To nie tylko handel towarami, ale także możliwość poznania nowych dóbr z innych ziem, a także obcowanie z innymi kulturami. Bardzo pomysłową narracją jest wykorzystanie na poszczególnych tablicach kolejnych słów z poematu Klonowica “Flis”. Tworzy to ciekawy scenariusz podczas zwiedzania.

Szczęśliwe flisom, bo dobrą nadzieję

Czynią, gdy parą padną im na reję;

Już tam rad sternik w zatrwożonej wodzie

Pewnej pogodzie

Morfologia Wisły

Od tego zaczyna się całe zwiedzanie. Na pierwszych ekspozycjach przedstawione są informacje związane z najdłuższą rzeką w Polsce, jej powstaniem, dorzeczami. Długość Wisły to 1092 km, a jej głównymi źródłami potokowymi są Mała i Czarna Wisełka. W wodach Wisły żyją obecnie aż 43 gatunki ryb, a same obszary przy rzece stanowią unikalną przyrodę, która zmienia się w zależności od regionów, przez jakie rzeka przepływa.

Budowa statków

Na wystawie można zobaczyć liczne elementy statków i łodzi, jakie zostały odkryte podczas badań archeologicznych, ale także plany, rysunki czy modele statków. Tu ciekawostka: do XVII wieku nie korzystano z rysunków i planów, budowano statki na podstawie własnej wyobraźni.

Na przykładzie wielu pokazanych tu rodzajów łodzi, wyraźnie widać jak z biegiem czasu stawały się o wiele bardziej komfortowe i dawały większe możliwości. Najmłodszych (choć nie tylko) na pewno ucieszy możliwość wirtualnego przepłynięcia się łodzią dzięki okularom VR. Bardzo fajna atrakcja.

Życie rybaków

Tego tematu nie mogło oczywiście zabraknąć. W ciekawy sposób, przy wykorzystaniu wielu multimedialnych elementów, zostało pokazane życie flisaków. Podstawą ich diety były kasze, ziemniaki, słonina. Jako sos do dań wykorzystywali mus ze śliwek. Alkoholu sobie nie żałowali..

Wystawa czasowa “Człowiek i rzeka. Rybołówstwo na dolnej Wiśle” jest poświęcona życiu codziennemu i przedmiotom, jakie były wykorzystywane przez rybaków. To fajne i ciekawe rozwinięcie i kontynuowanie tematu, który jest też poruszony na wystawie stałej. Ciekawostką są wiersze, czyli wyplatane kosze z wikliny, które były świetną pułapką pozwalającą na połów dużej ilości ryb.

Ekspozycje w Muzeum Wisły to połączenie licznych tablic informacyjnych, elementów multimedialnych, ale także makiet i eksponatów. Dzieje się tu na każdym kroku sporo, a wielka liczba informacji wręcz może przytłoczyć. Wychodzę z założenia, by z każdego obiektu wyciągnąć to co, interesuje mnie najbardziej. Z pewnością rozwój żeglugi jest tym, co chciałabym jeszcze bardziej szczegółowo zbadać, choćby z uwagi na elbląski akcent...

Aleksandra Niziołek

Na spacer z portElem" to cykl artykułów, przybliżający turystyczne atrakcje naszego regionu. Opowiada o nich Aleksandra Niziołek, pochodząca z Krakowa, która od ponad roku mieszka w Elblągu. Mamy nadzieję, że jej turystyczne odkrycia pozwolą Wam poznać nasz region na nowo. Zapraszamy do lektury w każdą sobotę i wybrania się na spacer opisywanymi trasami.

Zapraszamy też do śledzenia bloga pani Aleksandry http://poprostutuiteraz.pl/