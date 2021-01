Na pomoc kierowcom

Intensywne i długotrwałe opady śniegu sprawiły wiele kłopotów kierowcom, szczególnie ciężarówek. Strażacy z powiatu braniewskiego interweniowali w kilku takich przypadkach.

Do pierwszego ze zdarzeń doszło na łuku drogi powiatowej Chruściel – Dąbrowa, do drugiego – już po godzinie 21 na drodze krajowej nr 54. gdzie ciężarówka zablokowała przejazd na kilka godzin. Niezbędne okazało się użycie ciężkiego sprzętu, by wyciągnąć ciężarowe pojazdy. Na czas prowadzenia działań zorganizowano objazdy.

Jeszcze przed południem strażacy z gminy Wilczęta udzielili pomocy załodze zespołu ratownictwa medycznego, który ugrzązł w śniegu.

Strażacy kolejny raz zwracają się z apelem o zachowanie ostrożności.